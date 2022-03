Pokémon Go retiré de la Russie et du Bélarusse en raison de la guerre en Ukraine

Le développeur Niantic a annoncé avoir retiré ses jeux vidéos de la Russie et du Bélarusse. Le très populaire titre Pokémon Go, ainsi que les jeux Pikmin Bloom et Ingress, ne sont donc plus disponibles pour les résidents et résidentes de ces pays.

Nous nous joignons à la communauté mondiale et espérons la paix et une résolution rapide de la violence et de la souffrance en Ukraine , a écrit Niantic sur Twitter jeudi soir.

Nos jeux ne sont plus disponibles au téléchargement en Russie et en Biélorussie, et les jeux en tant que tels seront également suspendus sous peu , précise-t-il.

Niantic rejoint ainsi d’autres géants des jeux vidéo comme Sony, Nintendo et Microsoft, qui ont tous arrêté de vendre leurs jeux et consoles en Russie.

Cette décision survient après que le ministre de la Transformation numérique de l'Ukraine, Mykhaïlo Fedorov, ait demandé aux grandes entreprises technologiques de cesser de faire affaire avec la Russie en raison de l’invasion de son pays.

Le développeur Niantic s’est aussi engagé à soutenir les efforts humanitaires en Ukraine. Au moment d’écrire ces lignes, il affirme avoir offert près de 350 000 dollars en dons à différents organismes.