COVID-19 en Ontario : légère hausse des hospitalisations samedi

La santé publique signale également 2015 nouveaux cas confirmés de COVID-19, même si ce chiffre est une sous-évaluation compte tenu de l’accès encore limité aux tests de dépistage PCR.

L’Ontario enregistre aussi 1722 nouvelles guérisons, et 20 décès s’ajoutent au bilan de la province (dont 16 décès survenus au cours du dernier mois, et 4 décès qui ont été ajoutés au nombre cumulatif à la suite d’un nettoyage de données).

Par ailleurs, 31 867 050 doses de vaccins contre la COVID-19 ont maintenant administrées et 92,7 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une injection, souligne la ministre de la Santé Christine Elliott.

La campagne d’immunisation pour une 1re, 2e ou 3e dose se poursuit un peu partout dans la province. À Toronto par exemple, la Ville a déclaré que plus de 70 centres de vaccination seront ouverts lors de la semaine de relâche, à partir de lundi.

Il sera possible de se faire vacciner non seulement dans des cliniques, mais aussi dans des écoles, des centres communautaires, des bibliothèques, à la gare Union, ou encore dans les camps de jour.

Port du masque : suivi

Alors que l'Ontario s’apprête à lever l’obligation de porter un masque dans les écoles et la plupart des lieux publics le 21 mars, certains établissements postsecondaires de la province ont annoncé qu’ils comptent maintenir le port du couvre-visage pour leurs étudiants.

L'Université Western, l'Université de Waterloo et le Collège Mohawk ont tous déclaré qu'ils vont exiger le port du masque jusqu'à la fin de la session d'hiver. Ces établissements disent avoir pris cette décision pour continuer de contrer la propagation de la COVID-19 sur leurs campus.

Avec des informations de La Presse canadienne