Les universités d’Ottawa et Carleton maintiennent le masque et la vaccination obligatoires

La vaccination et le port du masque resteront obligatoires jusqu’à la fin du trimestre en cours sur les campus de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton.

Malgré la fin de l’utilisation du passeport vaccinal en Ontario et l’abandon du port du masque dans les lieux publics, prévu le 21 mars, ces deux universités maintiennent l’essentiel de leurs exigences sanitaires.

Ces mesures resteront en vigueur y compris pendant la prochaine période d’examen, précise l’Université d’Ottawa dans un court message. Quant à la distanciation physique, elle continuera d’être encouragée, mais pas obligatoire , ajoute la missive.

Les deux universités comptent informer leur personnel et leurs étudiants des exigences des prochains semestres à une date ultérieure.