Rivière-du-Loup rend hommage aux hockeyeurs Pierre Francoeur et Paul-Yvan Bélanger

Au cours d’une cérémonie officielle, les performances de Pierre Francoeur et Paul-Yvan Bélanger ont été reconnues parmi Nos légendes du hockey . Des bannières à leur nom et numéro ont été hissées au plafond du Centre Premier Tech.

En 1970, Pierre Francoeur devint le premier Louperivois repêché par la ligue junior A du Québec, l’ancêtre de l’actuelle Ligue de hockey junior majeur (LHJMQ).

À Rivière-du-Loup, il a également évolué au sein des Albatros pendant la saison 1969-1970 et des 3 L entre 1975 et 1986. Il est reconnu pour son travail acharné, sa détermination et son grand dévouement pour son équipe.

Quant à Paul-Yvan Bélanger, il a connu une brillante carrière à Rivière-du-Loup avec les Albatros de la ligue junior B de 1974 à 1976 puis avec les 3 L de 1977 à 1987.

Il est décrit comme un joueur doté d’une grande habileté et d’une force de caractère peu commune.

Avec les informations de René Levesque