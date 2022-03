Des commentaires racistes et misogynes formulés en ligne par des élèves torontois

Dans une lettre adressée aux parents et tuteurs, M. Marshall indique que les commentaires ont été formulés ou découverts mercredi sur le média social. Il parle d’un groupe d’élèves impliqué dans l’usage d’expressions racistes (anti-Noirs), homophobes et misogynes , sur un groupe de discussion partagé avec de nombreux élèves .

Adam Marshall note que l'incident a été traumatisant et a suscité toutes sortes d’émotions, de la colère à la peur en passant par la tristesse .

Il y a eu plusieurs autres événements récents au sein du conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB) impliquant des élèves faisant preuve de comportements racistes ou haineux.

En février, trois incidents antisémites ont ainsi été rapportés. Des élèves de l’école Charles H. Best ont fait un salut hitlérien devant leurs camarades de classe. À l’école Valley Park, un autre établissement du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB , des élèves ont également fait des saluts nazis et prononcé Heil Hitler devant une enseignante juive. Puis à l’école Pleasant, là encore, des ​​élèves ont fait le salut hitlérien, ciblant un enseignant juif dans une classe de 6e année.

Le mois dernier, des graffitis anti-Noirs ont également été découverts à l'école des Arts d’Etobicoke (Etobicoke School of the Arts), alors que des élèves noirs répétaient pour une assemblée dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs.

Les Amis du Centre Simon Wiesenthal, un organisme à but non lucratif de défense des droits de la personne qui lutte contre le racisme, estiment qu'il y a actuellement une vague d'antisémitisme sans précédent dans les écoles de Toronto.

L'école secondaire Northern a appelé la police de Toronto après la découverte des messages sur Snapchat. Le corps policier se penche sur l'incident et une enquête est en cours, selon un porte-parole.

Rebâtir les relations

Carl James, professeur à l’Université York et spécialiste du multiculturalisme et des relations raciales, croit que les deux dernières années de restrictions sanitaires et de stress lié à la COVID-19 pourraient être un facteur qui explique ces nombreux incidents racistes dans les écoles.

La pandémie a créé des divisions dans la société et les adolescents se sont retrouvés plus isolés, dit-il.

Il y a beaucoup de tensions et de conflits. Ce sentiment de communauté que les gens avaient autrefois ne semble plus exister , évalue le professeur, qui ajoute qu’il faut maintenant commencer à reconstruire certaines relations, à communiquer davantage.

Selon George Dei, professeur au département de justice sociale de l'Université de Toronto, il est possible que plus d’incidents racistes soient maintenant remarqués et signalés, parce que les institutions les prennent plus au sérieux.

Dans tous les cas, le racisme chez les jeunes doit être combattu et résolu grâce à l’éducation, souligne-t-il.

Les conseils scolaires doivent se poser les questions difficiles et élaborer des plans solides pour lutter contre le racisme, ajoute le professeur.

Une stratégie au TDSB

Le conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB a récemment lancé une stratégie d'apprentissage pour combattre la haine et le racisme (Combating Hate and Racism Student Learning Strategy).

Cette stratégie est centrée sur les élèves , et vise à créer des environnements d'apprentissage respectueux et culturellement sécuritaires pour tous les élèves , peut-on lire sur le site Internet du conseil scolaire.

Dans le cadre de ce plan, l'enseignement en classe doit comprendre des chapitres sur la colonisation, le génocide, l'esclavage, l'Holocauste et l'internement des Canadiens d'origine asiatique.

Avec les informations de Trevor Dunn, CBC