Plusieurs sorties de route en Estrie

La Sûreté du Québec ainsi que le Service de police de Sherbrooke rapportent quelques sorties de route et collisions. Pour l'instant, seuls des dommages mineurs ont été constatés.

Selon Québec 511, la chaussée est enneigée sur la majorité du territoire estrien. La visibilité serait particulièrement réduite sur la route 108, entre Lingwick et Saint-Évariste-de-Forsyth. Les routes 112, 116 et 141 seraient quant à elles plus enneigées que le reste de la région.

Environnement Canada maintient l'avertissement de tempête hivernale en vigueur pour l'Estrie cette fin de semaine. Jusqu'à 30 centimètres de neige pourraient tomber sur la région. Les conditions routières pourraient se dégrader au cours de la journée, samedi.

Plus de détails à venir