Le Défi ski Leucan cette fin de semaine au Mont-Vidéo et à la Forêt récréative

En 2020 l'activité a été annulée et en 2021 elle s'est déroulée surtout de façon virtuelle.

L'événement a lieu au Mont-Vidéo samedi et à la Forêt récréative de Val-d’Or dimanche avec aussi de la raquette, du ski de fond et du Fatbike.

Il est possible de participer en équipe d’une à quatre personnes et amasser un minimum de 500 $ en dons pour la cause. Les participants devront faire une descente à l’heure pendant la journée afin de compléter le Défi.

Il y aussi le volet corporatif, ce qui permet de constituer des équipes de quatre à huit personnes et amasser 1500 $ en dons.

Une quarantaine d'équipes devront participer à l'événement selon le directeur, dons majeurs et partenariats, Nord du Québec chez Leucan Jacques Tremblay.

Le défi ouvert à tous vise à amasser de l'argent en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille.

Cette année, c'est un retour et on souhaite amasser un minimum de 50 000 dollars. L'argent ce sont les familles de votre région qui en bénéficient de par une offre de services qui leur est proposée. La massothérapie, l'aide financière une bourse mensuelle, un accompagnement, une source en Abitibi qui prend en charge nos familles, frais de déplacement d'hébergement quand elles vont à l'extérieur, frais d’essence, de médicaments non couverts, soutien psychologique et j'en passe , explique le responsable.

Hausse du nombre de familles prises en charge

Chaque année, huit à dix nouvelles familles sont prises en charge par Leucan, mais avec la pandémie leur nombre a augmenté, explique Jacques Tremblay.

Mais durant la pandémie, ça a été quand même un fléau. En 2021-2022, on est rendu à notre douzième nouveau diagnostic cette année. Alors il y a eu quand même une flambée des cas , dit-il.