Fêtes de la Saint-Patrick : les policiers d’Ottawa sur un pied d’alerte

Les fêtes qui dérapent sont un sujet sensible dans la Côte-de-Sable. Il y a cinq mois, notamment, 2000 personnes y ont convergé après le match de football universitaire Panda. Du grabuge et des incidents à caractère criminel sont survenus, menant à l’arrestation de huit personnes.

Un résident de l'avenue Russell a photographié une voiture qui a été renversée après le match Panda, en septembre 2021. Photo : Gracieuseté : Stephen Higham

Le Service de police d'Ottawa SPO prévient que ses agents seront déployés dans la Côte-de-Sable et dans le marché By cette fin de semaine et la suivante. Ils seront accompagnés d’employés municipaux chargés de faire respecter les règlements ainsi que de représentants de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

L’application des lois sera stricte, prévient le Service de police d'Ottawa SPO sur des prospectus distribués dans le voisinage. Le document indique aussi que les résidents du quartier peuvent aussi accorder aux policiers un statut d’agent sur leur propriété. Cette disposition leur donne le pouvoir d’interdire l’accès à un lieu et d’en expulser toute personne.

L'application des lois sera stricte, prévient le Service de police d'Ottawa dans ce prospectus distribué dans le quartier de la Côte-de-Sable. Photo : CBC

Certains résidents comptent se protéger par leurs propres moyens. Steve Higham, qui habite sur l’avenue Russell, planifie d'installer du contreplaqué entre sa maison et celle de son voisin afin d’empêcher d’éventuels fêtards d’utiliser son terrain en guise de toilette – un scénario qui a soulevé l'exaspération dans le quartier après le match Panda, à l'automne.

Ayant connu les débordements de cette soirée, tout le voisinage se sent maintenant un peu anxieux lorsqu’une grosse fin de semaine approche, comme celle de la Saint-Patrick , a-t-il témoigné à la CBC, en ajoutant s’attendre à ce que les célébrations soient plus éparpillées cette fois.

Il ajoute avoir récemment vu des policiers faire du porte-à-porte pour parler de respect à des étudiants et pour les avertir que les agents seraient plus sévères lorsqu’il y aurait un problème lié à une fête.

Pour leur part, les entreprises du marché By voient d’un œil positif l’afflux de clients, affirme la directrice exécutive de la zone d’amélioration commerciale du marché By, Kalin McCluskey. À ce moment-ci, nous avons reçu peu de commentaires sur les actions policières. Mais nous nous croisons les doigts pour un retour sécuritaire et réjouissant de la Saint-Patrick et de nos opérations normales , a-t-elle commenté.

Nos entreprises sont très habituées aux foules , a ajouté Mme McCluskey.

Avec les informations de Kimberley Molina, CBC