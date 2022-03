De la pluie abondante et des vents forts sont attendus dans les Maritimes

À lire aussi : Mauvais temps dans les Maritimes : des conseils pour une conduite sécuritaire

Environnement Canada a publié des bulletins météorologiques spéciaux pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard.

Nouveau-Brunswick

Tout le Nouveau-Brunswick, sauf le nord-ouest de la province, pourrait recevoir de 25 à 35 mm de pluie d’ici samedi soir.

Les régions du Mont Carleton - route de Renous, Grand-Sault et comté de Victoria, Edmundston et comté de Madawaska ainsi que Campbellton et comté de Restigouche pourraient pour leur part recevoir de 15 à 25 cm de neige entre samedi et dimanche.

Les automobilistes sont appelés à faire preuve de vigilance sur les routes.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse pourrait recevoir de 40 à 60 millimètres de pluie de samedi à dimanche matin.

Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres.

Des rafales à 110 km sont prévues sur la majeure partie de la province, mais elles pourraient atteindre 140 km/h au Cap-Breton.

Île-du-Prince-Édouard

Des rafales à 90 km/h sont prévues dans les comtés de Queens et de Kings, tôt samedi soir.

Les vents forts devraient s’atténuer peu après minuit, mais reprendre dimanche matin et atteindre les 80 km/h.

Environnement Canada rappelle que les vents forts pourraient causer des dommages matériels ou briser des branches d’arbres.