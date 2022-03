Ukraine : une mosquée abritant 80 civils aurait été bombardée à Marioupol

La mosquée du sultan Souleïman le Magnifique et de son épouse Roxolana à Marioupol a été bombardée par les envahisseurs russes , a déclaré le ministère dans un message sur Twitter. Plus de 80 adultes et enfants s'abritent là, dont des citoyens turcs , a-t-il ajouté, sans préciser quand le bombardement avait eu lieu.

Cette ville stratégique, encerclée et constamment bombardée par les Russes, est dans une situation désespérée , selon un haut responsable de Médecins sans frontières (MSF), qui a appelé à agir pour éviter une tragédie inimaginable . Les habitants, terrés dans les caves, sont sans eau, sans gaz, sans électricité, sans communications, et on y voyait ces derniers jours des gens se battre pour de la nourriture.

Des centaines de milliers de personnes [...] sont littéralement assiégées , a déclaré Stephen Cornish, le patron de Médecins sans frontières MSF Suisse et l'un des coordinateurs de l'action de l'ONG en Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février.

Un hôpital pédiatrique et une maternité avaient été touchés mercredi, faisant trois morts et de nombreux blessés, suscitant un tollé international.

L’offensive se poursuit ailleurs dans le pays

Les médias locaux rapportaient samedi matin des sirènes d'avertissement anti-bombardement sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment les grandes villes Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv.

Du côté de la capitale Kiev, des images satellites montrent que l’armée russe a effectué des mouvements de son convoi stationné depuis plusieurs jours dans le nord-ouest de la ville.

Au même moment, des frappes ont touché samedi matin la ville de Vasylkiv, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale.

Le centre-ville de Kiev. Photo : Reuters / IRAKLI GEDENIDZE

Huit roquettes russes ont notamment frappé l'aéroport local, qui a été complètement détruit , a indiqué la maire, Natalia Balassinovitch, sur son compte Facebook. Un dépôt de pétrole a aussi été touché, qui a pris feu, a-t-elle ajouté.

Dans le sud du pays,le maire de Melitopol a été enlevé vendredi par des soldats russes qui occupent cette ville du sud de l'Ukraine, ont affirmé des responsables ukrainiens, une information confirmée par le président Volodymyr Zelensky.

Le Haut-Commissariat des droits de l'homme des Nations unies a confirmé vendredi la mort de 564 civils en Ukraine, dont 41 enfants, depuis le lancement de l'offensive russe.