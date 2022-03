Chats prêts à travailler en échange du gîte et du couvert

L’objectif n’est pas d’en faire des animaux de compagnie, mais plutôt de trouver quelqu’un qui sera prêt à les loger, les nourrir et leur procurer des soins vétérinaires au besoin en échange de leurs talents de chasseur.

L’arrangement peut convenir à des propriétaires de grange, d’entrepôt ou d’atelier qui sont aux prises avec des souris, par exemple.

Leur présence peut aussi dissuader les petits rongeurs de s’installer dans un bâtiment.

La plupart de ces chats n’ont pas vraiment vécu à l’intérieur, ont eu peu d’interactions avec des gens et ont un instinct de chasseur très aiguisé, affirme la directrice générale Melanie Coulter.

Si on les garde à l’intérieur, il est difficile de bien canaliser cette énergie et ils finissent parfois par griffer ou mordre plus que ce que les gens peuvent tolérer , explique-t-elle.

Ils tiennent à leur liberté.