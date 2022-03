Des leçons tirées de deux ans de pandémie

À la Ville de Sherbrooke, les consignes d’isolement ont par exemple normalisé le télétravail. Les conseils municipaux et les consultations publiques virtuelles ont permis à des citoyens d’y poser leurs questions sans avoir à se déplacer. Des outils technologiques ont aussi fait évoluer le travail des employés municipaux, remarque la mairesse Évelyne Beaudin.

« Je pense que ça nous a forcés à nous moderniser plus rapidement, notamment au niveau des procédures de télétravail avec nos employés. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

C’était quelque chose qui était demandé depuis un certain temps, et d’être obligé de le faire, ça a fait en sorte qu’on a tout de suite pu capter les avantages que ça pouvait apporter. En même temps, on veut conserver la cohésion d’équipe, donc il y a un équilibre à trouver , soutient-elle.

Solidarité dans le monde des affaires

Les commerces et les restaurants de la Ville ont souvent dû fermer leurs portes et faire face à de nombreux revers depuis 2020.

Selon la propriétaire du restaurant Auguste et coprésidente de l’Association des gens d’affaires du centre-ville de Sherbrooke Anik Beaudoin, une plus grande cohésion entre les commerçants et le public s’est développée devant cette adversité.

« Je pense qu’il y a eu une certaine reconnaissance de la consommation locale. Quand on a fait du pour emporter, nos clients nous ont supportés là-dedans. Ça a aussi amené à découvrir des produits d’ici et à se serrer les coudes. » — Une citation de Anik Beaudoin, propriétaire du restaurant Auguste et coprésidente de l’Association des gens d’affaires du centre-ville de Sherbrooke

Un bilan nécessaire

Malgré un relâchement des mesures sanitaires, la pandémie n’est pas terminée.

Le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier, croit qu’un bilan sera nécessaire pour améliorer le système de santé.

Il souligne cependant que la pandémie aura permis au public de saisir l’importance des précautions individuelles, dont le port du masque et la vaccination, quand vient le temps de limiter la propagation des virus.

La majorité de la population a compris comment ça fonctionne un vaccin, et comment ça peut être utile. On est en train de sortir d’une crise majeure sur la planète. Bien sûr, beaucoup de pays auront besoin d’être vaccinés, même nous, il y a encore pas mal de monde qui aurait besoin d’être vacciné. Mais au moins, [...] on aura évolué là-dessus , remarque-t-il.

Vendredi, la Ville de Sherbrooke a placé ses drapeaux en berne en mémoire des victimes de la COVID-19.

En Estrie, ce sont 542 personnes qui sont mortes en raison du virus depuis mars 2020.

Avec les informations de René-Charles Quirion