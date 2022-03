Québec solidaire prévoit une série d’investitures contestées à Montréal

Québec solidaire se prépare en vue des élections de l'automne, et certaines circonscriptions sont la source de convoitise parmi ses sympathisants.

À un peu plus de six mois du scrutin général, la saison des investitures bat son plein. Plusieurs candidats ont d'ailleurs déclaré leurs intentions dans les dernières semaines, dont la professeure Mélissa Généreux, dans Saint-François, le maire Philippe Pagé, dans Richmond, et le militant Adrien Guibert-Barthez, dans Chicoutimi.

Or, plusieurs d'entre eux auront de la concurrence. Selon un compte rendu fourni par la direction du parti, au moins trois investitures seront contestées, toutes à Montréal.

Ce sera notamment le cas dans Bourget. L'ex-présidente du conseil municipal de Montréal, Suzie Miron, a confirmé sa candidature sur Facebook vendredi matin, elle qui a échoué de justesse à se faire réélire l'an dernier après avoir siégé à l'Hôtel de Ville comme conseillère de Projet Montréal pendant quatre ans.

Mme Miron fera face à Marie-Eve Rancourt, une avocate et syndicaliste impliquée dans le mouvement citoyen opposé au projet de Ray-Mont Logistiques dans l'est de Montréal, et Olivier Huard, un militant écologiste.

Le gagnant tentera ensuite de déloger le député caquiste Richard Campeau et de défaire le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui a annoncé en janvier sur le plateau de Tout le monde en parle qu'il tenterait de faire son entrée à l'Assemblée nationale en se faisant élire dans cette circonscription.

Une autre course à trois se dessine pour représenter Québec solidaire QS dans Maurice-Richard : candidat en 2018, Raphaël Rebelo aimerait être sur les rangs en 2022, mais Haroun Bouazzi, vice-président adjoint à la Banque de développement du Canada, et Rosa Pires, attachée politique du député Andrés Fontecilla, le souhaiteraient aussi.

Et puis dans Viau, l'ex-conseillère d'arrondissement Renée-Chantal Belinga, qui a quitté Ensemble Montréal en 2018 pour siéger comme indépendante jusqu'en 2021, souhaiterait se présenter sous la bannière de QS en octobre. Mais c'est aussi le vœu du militant Hassoun Karam.

Les candidats retenus seront choisis par les membres dans les prochains mois. Dans Maurice-Richard, l'investiture aura lieu le 20 avril, dans Viau le 21 avril et dans Bourget le 15 mai.

Des courses dans plusieurs circonscriptions

Officiellement, Québec solidaire ne prendra pas partie pour un candidat plutôt qu'un autre. Mais dans les trois circonscriptions en jeu, Manon Massé – députée influente et co-porte-parole du parti – a déjà accordé son appui à Haroun Bouazzi, René-Chantal Belinga et Marie-Eve Rancourt.

Les luttes seront particulièrement intéressantes dans Maurice-Richard et Bourget, où Québec solidaire n'aurait eu besoin que de quelques points de pourcentage supplémentaires en 2018 pour remporter la victoire.

D'autres candidatures seront annoncées dans le sud-ouest de Montréal d’ici la fin du mois, affirme Gabrielle Brais Harvey, coordonnatrice des communications de la permanence de QS. Il y aura des courses à l’investiture probablement dans plusieurs circonscriptions , dit-elle.

En 2018, Québec solidaire avait présenté des candidats dans les 125 circonscriptions du Québec. Dix d'entre eux ont été élus et siègent toujours à l'Assemblée nationale, dont six à Montréal.