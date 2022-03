Un agent libre des Blue Bombers en Pologne pour aider les Ukrainiens à fuir la guerre

À 29 ans, le joueur d’origine allemande aide des réfugiés établis à Varsovie à rejoindre Hambourg, dans le nord de l’Allemagne, afin qu'ils puissent prendre un vol vers d’autres destinations.

Le secondeur et joueur étoile des unités spéciales, qui est agent libre après avoir aidé l’équipe winnipégoise à triompher en 2019 et en 2021, se trouvait déjà en Pologne.

Thiadric Hansen raconte qu’il s’entraînait lorsqu’il a réalisé qu’il voulait faire quelque chose pour aider les personnes touchées par le conflit, qui en est à sa troisième semaine.

J’étais sur les médias sociaux et je me suis dit que je devais écrire sur le sujet. Après, je me suis dit que vu que je suis en Pologne, je suis près de la frontière et je peux en faire davantage , a-t-il relaté en entrevue à CBC.

Des réfugiés ukrainiens attendent des autobus après avoir traversé la frontière de la Pologne le 7 mars 2022. Photo : Getty Images / LOUISA GOULIAMAKI

Thiadric Hansen souligne qu’il aide beaucoup d’étudiants internationaux, souvent victimes de discrimination.

Par exemple, les Ukrainiens peuvent voyager gratuitement en train vers la Pologne s’ils ont un passeport ukrainien, mais ce n’est pas une option pour les étudiants qui sont nés dans un autre pays, mentionne-t-il.

Certains étudiants ont peut-être de la famille quelque part, mais ils ne peuvent pas y aller pour le moment parce qu’ils n’ont pas de Wi-Fi, pas d’Internet. Ils n’ont pas la possibilité de se connecter à leur famille , a-t-il expliqué.

Mais lorsqu’ils arrivent à Hambourg, ils ont une meilleure occasion de se connecter, peut-être pour retourner dans leur pays d’origine ou même avec leur famille en Europe , déclare Thiadric Hansen.

Thiadric Hansen évite de demander aux personnes qu’il rencontre ce qu’elles ont dû affronter pour quitter l’Ukraine, mais il dit pouvoir déduire en les regardant qu’elles ont vécu une expérience extrêmement difficile.

Il affirme que les dons en argent sont la meilleure solution pour ceux qui veulent aider les Ukrainiens, parce que ceux qui fuient la guerre partent en laissant tout derrière.