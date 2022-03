Une personne est décédée après des coups de feu près du Superstore à North Vancouver

Des membres du détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de North Vancouver qui se sont rendus sur les lieux ont tenté de réanimer l'homme ciblé, mais ce dernier est mort.

L’Équipe intégrée des enquêtes sur les homicides (EIEH) a été appelée sur les lieux poursuit l'enquête conjointement avec la GRC de North Vancouver.

Une personne aurait été transportée à l'hôpital dans un état grave, selon les services ambulanciers de la C.-B. Photo : Radio-Canada / Claudie Levasseur

La théorie d'enquête présentement retenue par les enquêteurs il ne s'agit pas d'un geste au hasard.

Les enquêteurs rassemblent les preuves et les témoignages.

Ils demandent à toute personne qui possède de l'information au sujet de cet incident de communiquer avec eux au 1-877-551-4448 ou encore par courriel au initinfo@rcmp-grc.gc.ca.

Dans un tweet publié plus tôt dans l'après-midi, la GRC demande aux citoyens d'éviter le secteur et de s'attendre à des ralentissements de la circulation dans les environs, particulièrement sur le pont Second Narrows aussi connu comme le pont Ironworkers Memorial et sur les routes qui y mènent.