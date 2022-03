Le Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle offert à des bibliothèques partout au Québec

À l’occasion du 20e anniversaire de décès du peintre Jean Paul Riopelle, Hibou éditeurs et l’autrice Yseult Riopelle annoncent un don de 40 lots du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle à 34 bibliothèques publiques et à cinq réseaux de bibliothèques situées un peu partout au Québec.

Les lots, d’une valeur de 1600 dollars chacun, comprennent six volumes. On y retrouve les tomes 1 à 5 du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle, qui retracent l'œuvre du peintre des années 1940 aux années 1970. À cela s’ajoute le Catalogue raisonné raisonné des estampes de Jean Paul Riopelle, qui regroupe plus de 300 estampes de l'artiste.

Riopelle lui-même avait émis le souhait que soit publié un catalogue raisonné afin d’assurer la préservation et la diffusion de son œuvre , a expliqué la fille de l’artiste et auteure du catalogue, Yseult Riopelle, dans un communiqué.

« Avec ce don, nous posons aujourd’hui un geste fort afin que, 20 ans après sa disparition et près de 100 ans après sa naissance, son œuvre soit plus actuelle et plus accessible que jamais pour un large public et, plus particulièrement, pour les jeunes artistes de demain. » — Une citation de Yseult Riopelle, fille de Jean Paul Riopelle et autrice du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopelle

Yseult Riopelle, deuxième personne à partir de la droite, a catalogué plus de 7000 créations de son père. Photo : Fondation Jean Paul Riopelle

Faire rayonner Riopelle

Pour la Fondation Jean Paul Riopelle, ce don est aussi, en quelque sorte, un hommage au travail d’Yseult Riopelle, qui a eu la tâche colossale de retrouver et d’immortaliser l'œuvre de son père, qui s’élève à plus de 7000 créations.

Cette dernière n’a d’ailleurs pas dit son dernier mot : elle est déjà en train de rédiger le sixième tome du Catalogue raisonné de Jean Paul Riopel.

Cet immense labeur nous a permis de prendre la pleine mesure de l’empreinte artistique de Riopelle , soutient Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopelle, en entrevue à Radio-Canada.

Jean Paul Riopelle en Arctique, en juillet 1977. Photo : © Succession Jean Paul Riopelle / SOCAN (2020). Photo archives Yseult Riopelle

Ayant l'ambition de continuer de faire rayonner l'art de Riopelle, elle explique avoir sondé les nombreuses bibliothèques et réseaux de bibliothèques du Québec afin de mesurer l'intérêt et les besoins par rapport à l'œuvre de Riopelle partout dans la province.

La Ville de Gatineau, qui prépare, comme plusieurs autres municipalités, des festivités pour le centenaire de la naissance de Jean Paul Riopel en 2023, est parmi les récipiendaires de lots du Catalogue de Riopel.

C’est un catalogue qui, avec la quantité d'informations qu’il regroupe, nous permet de mieux documenter notre propre collection , s’enthousiasme Josée Bellemare, directrice du Service des arts, de la culture et des lettres de la ville.

Grâce au don, elle prévoit organiser des activités de médiation culturelles autour de l’oeuvre de Jean-Paul Riopel, ainsi que de rendre le catalogue disponible aux citoyens et citoyennes à la bibliothèque municipale de la ville.

Cet automne, la Fondation Jean Paul Riopel rendra également disponibles des ressources pédagogiques aux enseignants et enseignantes afin de préparer les élèves des écoles québécoises au centenaire de naissance de l’artiste.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, reporter culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.