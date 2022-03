Le Groupe Bertrand-Rioux fait l’acquisition d’une entreprise gaspésienne

Le groupe immobilier matanais Bertrand-Rioux se porte acquéreur des Habitations Mont-Carleton, une entreprise qui construit des maisons usinées et préfabriqués pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Le domaine manufacturier nous a toujours intéressés et comme nous sommes déjà des promoteurs immobiliers, on voyait cette opportunité-là comme un très grand complément à notre groupe pour accélérer la croissance de plusieurs projets qu’on a actuellement, autant hôteliers qu'immobiliers , explique-t-il.

En termes de croissance, M. Rioux estime que cet ajout pourrait mener à la construction de plusieurs centaines d’unités de logement supplémentaires.

« Le fait de maintenant pouvoir construire à l’année, c’est pour nous une opportunité incroyable. » — Une citation de François B. Rioux, président du Groupe Bertrand-Rioux

Avant, c'était plus difficile de le faire parce que lorsqu’on fait de la construction des bâtiments à l’extérieur, il y a des périodes de l'année qui ne le permettent pas à cause de la météo. Souvent, les coûts sont plus élevés et il y a des retards de construction. Cependant, lorsqu’on fait de la construction en usine, ça a un gros avantage pour tout projet de développement , soulève-t-il.

L’entreprise de François B. Rioux œuvre en immobilier, en construction, en hôtellerie, en restauration et possède une résidence pour aînés (archives). Photo : Radio-Canada

M. Rioux soutient que l’ajout des Habitations Mont-Carleton fait partie d’une stratégie globale d’expansion des divisions de construction, hôtelière et immobilière dans tout l’est du Canada.

Cette acquisition-là va faire en sorte qu’on va être encore plus un joueur clé au niveau des développements parce qu’on va être capable d’avoir un entrepreneur général qui fait le projet et notre nouvelle entreprise manufacturière qui va être capable de fabriquer pour nourrir ces projets-là , explique-t-il.

Le président assure également que cette acquisition créera plusieurs emplois dans les usines de Maria et de Carleton, mais aussi au siège social de Matane.

Les propriétaires d'Habitations Mont-Carleton, Eric et Mike Harrisson, demeuront d'ailleurs au sein de l’organisation comme gestionnaires pour assurer la transition.

Ça va devenir une nouvelle division qui va garder son autonomie. Les deux propriétaires détiennent beaucoup d’expertise et c’est important d’avoir des personnes clées dans les bonnes chaises , ajoute-t-il.

« On a toujours dit que ce n’est pas à cause qu’il y a une pandémie qu’on arrêterait de développer le groupe. Quand cette opportunité est arrivée à nous, on a travaillé fort pour la rendre à terme. C'est très positif pour nous! » — Une citation de François B. Rioux

Le Groupe Bertrand-Rioux n'a pas voulu dévoiler le montant de la transaction.