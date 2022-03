Un projet de microbrasserie au village portuaire de La Baie

Le projet de microbrasserie artisanale, qui inclut un usage de restauration, a reçu l’aval du conseil d’arrondissement de La Baie la semaine dernière au 756 rue des Croisières, où se trouvent les fondations.

Les fondations de béton entourées de clôtures, déjà présentes sur le site en 2013 et coulées dans la foulée de l’aménagement du village portuaire, sont situées en face de l’Agora. Elles sont voisines du restaurant Au Pavillon noir, à quelques pas du Pavillon des croisières.

Les travaux commenceraient cet été. Il y a un usage résidentiel aussi, avec une formule de condos , a indiqué le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard.

La microbrasserie se retrouverait au rez-de-chaussée, alors que le zonage du secteur au centre-ville oblige un usage commercial, a-t-il indiqué.

Les fondations sont située dans le secteur des croisières à La Baie, près du pavillon d'accueil et de l'Agora. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le bâtiment serait situé en face du stationnement projeté par Saguenay pour compléter l’aménagement du village portuaire, où se trouve une résidence qui serait expropriée et qui abritait une garderie.

Par les propriétaires du Pavillon noir

Le projet est piloté par les trois propriétaires du restaurant Au Pavillon noir, qui ont procédé avant les Fêtes à l’enregistrement de l’entreprise Microbrasserie du Pavillon noir.

La demande d’autorisation pour le projet a été déposée auprès de l’arrondissement de La Baie par une entreprise administrée par les copropriétaires Michel Lavoie et Luc Lavoie. Michel Lavoie n’a pas retourné les appels de Radio-Canada.

La copropriétaire Myriam Bouchard a effectué une demande de permis industriel de brasseur, qui inclut la vente pour consommation sur place à l’intérieur et sur une terrasse, qui a été publiée récemment par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.

Il s’agirait de la deuxième microbrasserie à s’implanter à La Baie, après la Brasserie Port-Alfred, qui a d’ailleurs récemment acquis l’ancien magasin Gagnon Frères afin d’augmenter sa production.

Les fondations du bâtiment avaient à l’époque été coulées dans le village portuaire par l’homme d’affaires Benoît Guay, qui était le promoteur derrière les deux bâtiments commerciaux et résidentiels qui abritent aujourd’hui le Pavillon noir, le Magasin général et le Groupe Forget, à l’angle des rues des Croisières et Victoria.

M. Guay a décidé dans les dernières années de vendre à Michel Lavoie une partie des bâtiments et le terrain où se trouvent les fondations, a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Dans les années qui avaient suivi les premiers aménagements du terrain, Saguenay avait tenté en 2017 de forcer la construction du bâtiment, après avoir octroyé une aide financière pour l’aménagement commercial et résidentiel du village portuaire.