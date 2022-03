La Tuque inaugure la nouvelle salle de spectacle Vincent-Spain

Par voie de communiqué, la présidente du conseil d’administration, Marjolaine Saint-Pierre, mentionne que les rénovations nous ont inspiré l’arrivée d’un nouveau nom, plus actuel et hautement significatif .

Vincent Spain est né à La Tuque en 1925, d’une famille d’origine italienne. Grand amateur d’opéra, d’art et de culture, il a créé en 1990 avec son épouse, Jacqueline Charbonneau, la Fondation Vincent Spain pour promouvoir les arts et la culture à La Tuque. Vincent Spain est décédé en 2020.

Au fil des ans, la fondation a apporté son soutien financier à de nombreuses organisations : la Chorale Brise du Nord, le Chœur des Aînés, l’Harmonie de La Tuque, la Fédération de l’âge d’or du Québec FADOQ de La Tuque, la Paroisse Saint-Martin-de-Tours, la Société Historique pour ne nommer que celles-là. Chaque année, la Fondation Vincent Spain remet des bourses à des élèves de l’école secondaire Champagnat, qui se sont distingués en arts ou en musique.

La famille Spain mentionne que leur père aurait été très touché par cette marque de reconnaissance.

Une pandémie malgré tout profitable

La directrice du Complexe culturel Félix-Leclerc, Marie Pierre Mailhot, se souvient très bien de la première journée du début des travaux de rénovation. C’était le 12 mars 2020. On était en train de faire le mesurage, les plans de la structure, puis il y a quelqu’un qui est venu nous dire qu’on venait d’annoncer que tout allait fermer.

La pandémie a compliqué le travail et provoqué beaucoup de retard dans les échéanciers. Ce qui devait prendre six mois en a pris deux ans : On a eu énormément de retards, au niveau de la livraison de gradins, ils sont fabriqués en Europe, ils ont connu une éclosion de COVID, une pénurie d’acier, puis une pénurie de conteneurs.

Toutefois, la directrice se console de ne pas avoir eu à vivre les mêmes problèmes que les autres diffuseurs. Elle n’a pas eu à composer avec des mesures sanitaires imprévisibles, des reports de spectacles, de calendrier à refaire, de gestion de distanciation entre les spectateurs.

Les Latuquois retrouvent la grande salle de spectacle du Complexe culturel Félix-Leclerc Photo : Complexe culturel Félix-Leclerc

Une double raison de célébrer

La nouvelle salle Vincent-Spain peut accueillir 486 spectateurs. La directrice voulait améliorer le confort des spectateurs en leur laissant plus d’espace entre les sièges. L’équipe a donc dû sacrifier 42 sièges.

C’est le groupe trifluvien QW4RTZ qui inaugure la salle qui sera très occupée au cours des prochains mois. En raison des multiples reports de spectacles, Marie Pier Mailhot n’avait pas d’autres choix que de programmer de un à deux spectacles par semaine : On va mettre les 10 000 habitants dans une situation de choix . Mais elle a confiance que le public sera au rendez-vous, peut-être plus graduellement, car plusieurs éprouvent des réticences en ce moment.