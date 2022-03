Soccer : un congédiement qui soulève les passions

La direction de l'Association régionale de soccer de la Mauricie (ARSM) fait face à une vague de critiques après le congédiement de son directeur technique régional Durnick Jean, pour qui les véritables motifs de son départ demeurent nébuleux. Ils sont aujourd'hui plus de 200 à réclamer son retour.

L'Association régionale de soccer de la Mauricie ARSM a partagé sur sa page Facebook jeudi soir l'appel de candidatures visant à pourvoir le poste qu'il a occupé pendant une décennie. En quelques heures à peine, plus de 200 commentaires vantaient ses prouesses. Les modérateurs de la page ont ensuite désactivé la fonction qui permet de commenter la publication.

Ça me touche beaucoup, honnêtement. Je trouve que c'est important, car ce sont des gens que j'ai côtoyés ou leur enfant. Ils me montrent leur soutien. Ça me dit que j'ai fait les choses de la bonne façon , dit le principal intéressé.

Parmi les voix qui s'élèvent, Marie-Ève Nault. L'ex-joueuse de soccer professionnelle, qui a notamment représenté le Canada aux Jeux olympiques, parle avec admiration de Durnick Jean qu'elle considère comme un entraîneur chevronné. Elle l'a défendu avec vigueur sur les réseaux sociaux, interpellant directement l'Association régionale de soccer de la Mauricie ARSM .

« Je ne parle pas souvent sur les réseaux sociaux, mais là je me devais de le faire. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Durnick c'est un gars que j'ai côtoyé, j'ai coaché avec lui. Il a à coeur les jeunes, les athlètes. Ce n'est pas un gars de la région, il a amené sa famille ici. Il veut être ici, s'impliquer auprès des jeunes. Ça lui tient à coeur, il est passionné, il a les connaissances, il est vraiment humain. » — Une citation de Marie-Ève Nault, ex-joueuse de soccer professionnelle

Après son congédiement par l'organisation qui gère le soccer civil dans la région, Soccer Québec l'a rapidement embauché pour prendre en charge les athlètes d'élites du programme Sports Études de l'Académie Les Estacades. Il dirige aussi l'équipe féminine des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières UQTR .

« C'est sûr que les tâches de directeur technique régional, je veux les faire encore. Je pense qu'avec les personnes en place, il y a quelque chose qui ne marche pas présentement, donc ce serait difficile de dire que demain matin je reviens comme ça. Je pense qu'il va falloir réparer des choses. Mais je pense que ça en dit beaucoup que Soccer Québec ait intervenu et m'a donné la charge avec les jeunes aux sports études. Ça montre que je n'ai pas été irresponsable envers les jeunes et ça je pense que c'est le plus important à comprendre. » — Une citation de Durnick Jean

Rejoint au téléphone par Radio-Canada, la directrice de l'association régionale, Sophie Poujade a refusé d'expliquer sa décision, mettant même fin à l'appel de façon précipitée.