Les communautés marginalisées d’Edmonton auront leur place au sein de la police

Cette initiative est un moyen d’être plus sensible aux voix de nos communautés, a indiqué en conférence de presse vendredi le chef du Service de police de la Ville d'Edmonton, Dale McFee. Le projet s'adresse à des communautés plus spécifiques, souvent confrontées à des difficultés avec les forces de l'ordre.

Les trois nouveaux conseils remplaceront l’ancien conseil consultatif de la police regroupant huit sous-comités de liaison communautaires fondé sur l’identité . Une approche vétuste, selon le Service de police de la Ville d'Edmonton, car elle n’était plus assez efficace pour répondre adéquatement aux besoins de ces groupes.

« La communauté évolue tout comme ses attentes envers les méthodes pour faire respecter la loi », a indiqué en conférence de presse le chef policier Dale McFee.

Nîsohkamâkewin cible les communautés autochtones et désire intégrer des recommandations de la Commission nationale de vérité et réconciliation et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Le conseil communautaire sur l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre (SOGIE) espère quant à lui guider les forces de l'ordre dans leurs interactions avec les communautés LGBTQ2S+.

espère quant à lui guider les forces de l’ordre dans leurs interactions avec les communautés LGBTQ2S+. Le conseil communautaire du chef travaillera pour sa part à l’élaboration des mesures et politiques face au respect de la loi pour toutes les communautés, en particulier pour celles issues de minorités visibles.

Pour Dale McFee, bâtir des ponts avec ces communautés, par l’entremise de ces conseils, permet de repérer et aider les gens en difficulté rapidement, avant qu’ils ne deviennent enracinés dans le système juridique criminel .

Nous essayons de réduire le nombre d'admissions dans le système judiciaire, et cela se fait par le biais [...] de la confiance, en donnant aux gens la possibilité de savoir qu'ils ont des choix ou en les informant de leurs droits , a-t-il ajouté.

Manque de représentation

Le directeur général de l'Alliance Jeunesse de la Famille de l’Alberta, Luketa M’Pindou, reproche néanmoins le caractère fourre-tout du conseil communautaire du chef. D'après lui, il n'est pas représenté.

La police a toujours eu des problèmes sérieux avec la communauté noire, a-t-il souligné. Alors je pense qu'il faut un comité spécifique pour travailler avec cette communauté-là.

« On créer des comités sans qu’on puisse mettre l’emphase sur une communauté qui a toujours eu des problèmes sérieux avec la police. » — Une citation de Luketa M’Pindou, directeur général, Alliance Jeunesse de la Famille de l'Alberta

Toutefois, le coprésident du conseil communautaire du chef, Zaki Hirabe, estime que ce conseil remplit sa mission si les recommandations des communautés marginalisées trouvent oreilles au sein du Service de police de la Ville d'Edmonton.

[Le service de police] a un énorme rôle à jouer pour apporter des changements systémiques et aider la communauté à guérir , a-t-il observé.

Il souhaite que ces trois conseils comblent le fossé communicationnel entre la police et ces communautés afin de rebâtir une confiance malmenée.

Une quarantaine de personnes siégeront à ces trois conseils.

Le 22 mars, une rencontre avec le chef du Service de police de la Ville d'Edmonton est prévue pour permettre au public de discuter avec lui des enjeux communautaires.

Avec les informations de Lounan Charpentier