Le centre de ski de fond nordique de Canmore fera peau neuve

Le financement servira à améliorer les installations et les pistes pour le biathlon pour qu’elles répondent aux exigences afin de pouvoir continuer à accueillir des événements d'envergure internationale. Les équipements pour la fabrication et l'entreposage de la neige artificielle en vue de l’entraînement hors saison seront aussi améliorés.

Le centre nordique joue un rôle emblématique pour le sport à Canmore et, en hiver comme en été, il a un bénéfice énorme sur les résidents, les visiteurs et les athlètes du monde entier, affirme le maire de Canmore, Sean Krausert, dans un communiqué.

Nous sommes très chanceux d'avoir ces installations de renommée mondiale, et nous sommes heureux que les enfants de notre communauté puissent être inspirés par les athlètes amateurs et professionnels qui les utilisent , ajoute Sean Krausert.

Construit pour les Jeux olympiques d'hiver de 1988, le centre nordique de Canmore est un parc provincial qui sert de centre d'entraînement. Il accueille des compétitions, mais peut aussi être utilisé pour faire du ski de fond, du biathlon, du vélo de montagne, de la randonnée et de la course à pied.

Près de 1 million de visiteurs utilisent le parc chaque année.

Selon Michael Roycroft, directeur régional de la région de Kananaskis au ministère de l’Environnement et des Parcs et ancien directeur du centre nordique de Canmore, les derniers travaux de modernisation du centre remontent à plus de 20 ans.

Alors qu'il était l'un des principaux centres de ce type en Amérique du Nord, et même dans le monde, il est tombé en désuétude en termes de normes et de fonctionnalités pour accueillir des événements comme des coupes du monde , explique Michael Roycroft.

« Sans ces mises à niveau, nous aurions perdu la capacité à organiser régulièrement des coupes du monde de biathlon. » — Une citation de Michael Roycroft, ancien directeur du centre nordique

Un centre vieillissant

En 2019, le centre a perdu sa capacité à accueillir des événements internationaux de biathlon pendant au moins trois à quatre ans en raison des installations vieillissantes.

Plusieurs événements internationaux auront lieu au centre nordique de Canmore au cours des prochaines années, dont la Coupe du monde de l'Union internationale de biathlon de 2024 et de la Coupe du monde de ski FIS 2024.

Le premier ministre Jason Kenney dit que les travaux fourniront 90 emplois et garantiront que Canmore reste une destination de classe mondiale pour les Albertains en quête de loisirs et de compétitions internationales .

Ces améliorations permettront au centre nordique de Canmore de continuer à accueillir des événements internationaux, qui attirent des touristes du monde entier dans la région, qui génèrent chacun plus de 5 millions de dollars pour l'industrie touristique locale , explique Miranda Rosin, députée de Banff-Kananaskis.

La province précise que l'investissement provient des revenus générés par le nouveau laissez-passer de plein air mis en place en juin 2021. Les automobilistes doivent en détenir un pour faire des activités de plein air dans Kananaskis.

Les travaux devraient commencer cet été et se terminer au début de 2024.