Une étude sur les routes vulnérables aux aléas côtiers commencera ce printemps

Cette étude, qui se terminera en 2024, fait partie de l'échéancier prévu au Programme d’intervention pour la protection des infrastructures en milieux côtiers.

Déposé en juillet 2021, ce programme s'échelonne sur 10 ans et couvre les territoires des deux régions.

Les problèmes visées sont l'érosion, la submersion et les glissements de terrain près des côtes.

Au total, 273 sites côtiers sur 300 kilomètres de berge qui traversent les territoires de 59 municipalités côtières et de deux nations autochtones sont inscrits au programme.

La conseillère aux communications du MTQ, Christine Nget, assure qu'une seule étude d'impact sera réalisée pour l'ensemble des sites identifiés comme étant vulnérables et menacés.

C’est vraiment en raison de l'ampleur du territoire et du nombre de sites visés par le programme. Les milieux côtiers sont très dynamiques. Ce sont des milieux qui vont changer rapidement, donc c’est pour ça que l’approche d’évaluation environnementale a été adaptée dans le respect des exigences légales en vigueur , explique-t-elle.

Mme Nget ajoute que l'étude permettra d'obtenir une vision plus globale du territoire et de développer une approche stratégique flexible qui tiendra compte de l'imprévisibilité des événements climatiques et de l'évolution des sites.

Une étude attendue par des élus de l'Est-du-Québec

La mairesse de Sainte-Luce, Micheline Barriault, se réjouit qu'une étude soit lancée ce printemps afin d'étudier les tronçons et les routes plus vulnérables.

Je pense que c’est une très bonne initiative du ministère des Transports. On sait que depuis une dizaine d’années, il y a de plus en plus d’érosion et de tempêtes qui viennent affecter nos bords de route , affirme-t-elle.

« Il fallait que ça se fasse et il est grandement temps. Il faut se mettre en mode prévention à cause de l’élévation du niveau des eaux. » — Une citation de Micheline Barriault, mairesse de Sainte-Luce

Micheline Barriault est heureuse qu'une étude d'impact soit lancée (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Elle espère que cette étude apportera davantage de solutions à court, moyen et long terme par rapport à l'érosion à Sainte-Luce.

À Sainte-Luce, la route 132 longe une partie du territoire, mais on a aussi la route du Fleuve qui est à plusieurs endroits, même à la majorité des endroits, en deçà du 30 mètres requis pour la protection des berges de la ligne des hautes eaux. [Elle] est à peu près toujours en risque d’érosion à toutes les fois qu’il y a de grandes marées ou de grands vents. Je pense que c’est vraiment un plus que le ministère commence cette étude et qu’on puisse trouver des solutions par rapport à l’érosion , lance Mme Barriault.

De son côté, le préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, estime que même si la réalisation de l'étude d'impact est importante, les problèmes d'érosion des berges et de submersion que connaissent les villages et les villes au nord de la péninsule gaspésienne sont plus que présents et nécessitent une meilleure prise en main.

Je suis d’accord avec l’étude. C’est la moindre des choses d’y aller avec professionnalisme et d’être certain de faire les bonnes actions. Actuellement, il y a des tronçons qui sont très fragilisés et il faut que ce soit plus rapide , avance-t-il.

Guy Bernatchez espère que des actions seront prises rapidement pour améliorer le sort de la route 132 (archives). Photo : Radio-Canada

Selon le ministère des Transports du Québec MTQ , plusieurs secteurs sont vulnérables dans la Municipalité régionale de comté MRC de la Haute-Gaspésie, mais aussi dans les Municipalité régionale de comté MRC de Kamouraska, de La Mitis, de La Matanie, de la Côte-de-Gaspé, de Bonaventure et des Îles-de-la-Madeleine.

On connaît déjà les [problèmes] un peu partout sur la route 132 qui fait le tour de la Gaspésie. Ce n'est pas un secret pour personne. Je pense qu’il manque beaucoup de volonté politique parce que pendant qu'ici, en Gaspésie, aux Îles et au Bas-Saint-Laurent, ils nous annoncent un appel d’offres pour une étude, ils annoncent plusieurs millions dans les investissements du réseau routier des autres régions , dénonce-t-il.

« Quand il y a de la volonté politique, tout est possible et ici, je ne le ressens vraiment pas. Je suis déçu pour la suite des choses. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

Il mentionne également qu'il est essentiel d'investir pour la protection des tronçons plus à risques de la route 132.

« La 132, c’est notre seul lien. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

On n’a pas de débat sur un troisième, un quatrième et un cinquième lien; c’est notre seul lien et on connaît les problèmes. Je suis d’accord pour dire qu’il faut bien faire les choses et s’ajuster avec les changements climatiques. Toutefois, il y a des endroits où il serait facile de réagir rapidement et à très court terme , souligne M. Bernatchez.

Des pans de la 132 ont été avalés par la mer et le vent à l'hiver 2021 (archives). Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

La cheffe d'équipe en analyses socio-économiques pour l'adaptation aux changements climatiques chez Ouranos, Ursule Boyer-Villemaire, soutient les routes qui sont menacées par l'érosion et la submersion, comme la 132, jouent un rôle structurant pour les communautés.

Que ce soit pour la connectivité du territoire ou pour protéger certains villages plus fragiles, la route en tant que telle constitue une infrastructure de protection en plus de desservir le transport dans les communautés, entre autres pour le transport d’urgence , soulève-t-elle.

Ursule Boyer-Villemaire rappelle que les routes jouent un rôle structurant dans les communautés (archives). Photo : Radio-Canada

Selon l'échéancier du programme du MTQ, des analyses environnementales et des audiences publiques suivront l'étude. La publication du décret est envisagée pour le printemps 2026.