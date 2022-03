Brian Jean, le candidat qui fait campagne contre son propre chef

En 2017, Brian Jean a accepté le pari de Jason Kenney de fusionner leurs partis afin de créer le Parti conservateur uni (PCU) et de battre le Nouveau Parti démocratique NPD au pouvoir. Battu par son rival dans la course à la chefferie du nouveau parti, Brian Jean a quitté la vie politique quelques mois plus tard.

S’il a été discret pendant les années qui ont suivi, il est sorti de son mutisme l’an dernier, appelant à la démission du premier ministre Jason Kenney. Depuis, il fait ouvertement campagne pour chasser Jason Kenney de la tête du Parti conservateur uni PCU lors du vote de confiance du chef le 9 avril à Red Deer.

Il faut s’assurer que le Nouveau Parti démocratique NPD ne remporte pas l’élection provinciale l’an prochain. Si nous ne renouvelons pas et ne revigorons pas le Parti conservateur uni PCU avec un nouveau chef et une nouvelle direction, les Albertains ne vont pas l’élire l’an prochain , plaide Brian Jean.

Il reconnaît qu’il souhaite remplacer Jason Kenney à la tête de leur parti.

Je crois que la plupart des Albertains reconnaissent qu’ils peuvent me faire confiance et que je suis là pour eux. S’ils m’en donnent la chance, je peux faire changer de direction ce navire , ajoute-t-il.

Brian Jean (à gauche) et Jason Kenney (à droite) ont cofondé le Parti conservateur uni, mais demeurent des adversaires politiques. Photo : Chris Bolin/Wildrose Party

La hausse du coût de la vie, le cheval de bataille du Nouveau Parti démocratique NPD

Brian Jean devra toutefois affronter sept autres candidats qui souhaitent tous représenter Fort McMurray-Lac La Biche. Il s’agit d’un nombre de candidats inhabituellement élevé pour une élection partielle.

Le chef du Parti Wildrose pour l’indépendance, Paul Hinman, qui s'y présente, courtise une base électorale plus libertarienne, un segment de la population sur lequel se sont concentrés les efforts de séduction de Brian Jean ces dernières semaines.

Le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta a, quant à lui, fait confiance de nouveau à Ariana Mancini, une jeune enseignante en immersion française. Celle-ci avait affronté Brian Jean lors de l’élection provinciale de 2015, arrivant deuxième derrière lui.

« Les gens de la région se foutent des enjeux entre Brian Jean et Jason Kenney. Ils ont de vrais problèmes et ils veulent avoir de vraies solutions. » — Une citation de Ariana Mancini, candidate néo-démocrate dans Fort McMurray-Lac La Biche

À ses yeux, l’enjeu le plus important est la hausse du coût de la vie dans la région de Fort McMurray. Elle s’inquiète aussi de l’accès à un médecin de famille pour tous et à l’imposition, par le gouvernement conservateur uni, d’un système 911 centralisé, malgré l’opposition de la région.

Elle dit s’être présentée pour le Nouveau Parti démocratique NPD , car elle juge que ce parti est plus à l’écoute des besoins de sa région que le Parti conservateur uni PCU .

J’ai vécu ici, à Fort McMurray, au cours des douze dernières années et nous avons besoin des services. Lorsque nous avons eu besoin de soins de longue durée pour les aînés, qui a construit Willow Square? [La chef Rachel Notley] et le Nouveau Parti démocratique NPD , donne-t-elle en exemple.

Celle qui a étudié en éducation au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta affirme également que l’agrandissement de l’école francophone Boréale serait une de ses priorités, si elle est élue.

Questionné sur les enjeux francophones de la région, Brian Jean a, quant à lui, répondu qu’il était important que chaque groupe dans la province participe aux célébrations culturelles et que j’en ferai partie, comme par le passé .

Deux campagnes très différentes

Le professeur de sciences politiques du Collège Keyano de Fort McMurray, Mark Young, estime que Brian Jean a une importante longueur d’avance sur ses adversaires en raison de son long passé politique dans la région.

Il note que Brian Jean et Ariana Mancini mènent des campagnes complètement différentes, le premier est plutôt axé sur son parti et l'autre, sur les enjeux régionaux.

Selon lui, les électeurs conservateurs de la région pourraient avoir envie d’envoyer un message de changement au gouvernement en élisant Brian Jean.

Toutefois, les électeurs semblent également réellement préoccupés par la durabilité de la région de Fort McMurray, qui vit majoritairement de l’industrie des sables bitumineux.

Les gens ont peur que Fort McMurray devienne [comme] Uranium City, en Saskatchewan, une ville minière qui est pratiquement disparue lorsque l’uranium est devenu inutile , explique Mark Young. Ceux-ci pourraient être davantage tentés par le message du Nouveau Parti démocratique NPD sur la diversification économique.

Mark Young note toutefois que Fort McMurray demeure une région à forte tendance conservatrice et ne s’attend pas à une grande surprise mardi soir.