Conduite avec facultés affaiblies : un policier de Gatineau plaide coupable

Il devra donc payer une amende de 1500 $. Il lui est également interdit de conduire pour une période de 12 mois.

Le sergent-détective a été arrêté par le Service de la sécurité publique de la Municipalité régionale de comté MRC des Collines-de-l'Outaouais en décembre dernier.

Une enquête de la Division des normes professionnelles et des affaires internes a rapidement été ouverte, et le policier est depuis affairé à des tâches administratives au sein du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG).

Jean-Michel Lapointe n’était pas en service lors de son arrestation.

Comme le veut l’article 119 de la Loi sur la police, il devra faire l’objet d’une sanction disciplinaire de destitution, à moins qu'il ne démontre que des circonstances particulières justifient une autre sanction , a précisé le Service de police de la Ville de Gatineau SPVG .

De ce fait, le policier devra se soumettre à une audition disciplinaire, après quoi le comité de discipline recommandera la sanction appropriée .