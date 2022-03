Jacques Dumont condamné à 12 mois de prison pour parjure

Il a reçu sa peine vendredi après-midi au palais de justice de Mont-Joli. Il a comparu, impassible, par visioconférence depuis le pénitencier de New Carlisle, où il est incarcéré.

La juge Andrée Saint-Pierre avait conclu en octobre dernier que Jacques Dumont a fait une fausse déclaration avec l’intention de tromper la Cour et qu’il a fabriqué de faux documents présentés comme véridiques dans le cadre d’une contravention de vitesse reçue en 2018 à Matane.

Il était reproché à Jacques Dumont d’avoir présenté à la Cour deux documents falsifiés pour justifier sa présence à Québec, le jour de l’infraction.

Jacques Dumont (archives) Photo : Facebook

L’avocate de la défense, Me Caroline Bérubé, demandait trois mois de prison tandis que le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Thierry Pagé Fortin demandait entre 24 et 30 mois de prison.

Ce dernier se dit néanmoins satisfait du jugement.

Le message que le Tribunal envoie, c'est que la qualité du système de justice repose sur le fait qu'on présume que les personnes disent la vérité. Donc quand les personnes mentent sous serment, la conséquence est une peine de détention relativement longue. Si on ne dit pas la vérité, ce sont des conséquences beaucoup plus lourdes auxquelles peuvent s'attendre les personnes qui commettent ce genre de crime , explique-t-il.

La juge Saint-Pierre cite la moralité élastique de l’accusé, sa propension à mentir et ses antécédents en crimes de malhonnêteté , qui se sont produits dans les années 2000, pour motiver sa décision.

Une fois sorti de prison, Jacques Dumont sera aussi soumis à une probation d’une durée de 24 mois assortie de plusieurs conditions.

L’entrepreneur purge déjà une peine de 20 mois ordonnée en septembre dernier en lien avec des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme.

La nouvelle peine de 12 mois s’ajoute à la précédente.

En janvier 2020, il avait également écopé d’une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis dans un autre dossier d’agression sexuelle, dont les faits remontent à 2017.