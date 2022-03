Une somme de 685 000 $ en provenance du Fonds régions et ruralités pour sept projets

Cette aide financière servira notamment à des projets liés aux industries forestière, agricole, touristique, minière et culturelle.

La ministre responsable de la région et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, estime que ces projets seront porteurs pour la région.

Parfois on dit : "Est-ce que c’est concret?", parce qu’on n’annonce pas une église, une caserne de pompiers ou un amphithéâtre, mais en même temps on évalue c’est quoi les perspectives de l’avenir pour notre région. Donc, ici on a la forêt, on a le réseau ferroviaire puis on a également les métaux critiques avec l’Université du Québec à Chicoutimi UQAC . On voit quand même qu’il y a aussi d’autres projets qui ont été sélectionnés. Ça nous porte plus loin, notre région. Ça nous porte vraiment vers l’avenir, a déclaré la ministre lors de la conférence de presse.

Ces projets auront des retombées positives sur la vitalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean , a aussi fait savoir la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, dans des propos rapportés dans le communiqué de Québec.

Les projets retenus

Tout d’abord, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean utilisera 75 000 $ pour accompagner le secteur culturel dans l'implantation d'outils et de ressources d'optimisation.

Ensuite, l’entreprise BioChar Borealis recevra 75 000 $ pour faire la promotion auprès de la population de l’utilisation de biochar horticole ou encore de l’utilisation de biochar comme purificateur d’air.

Toujours dans le même secteur, l’Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean recevra 100 000 $ pour poursuivre sa mission d’information. Dans la même lignée, Destination Lac-Saint-Jean obtiendra 90 000 $ pour optimiser la promotion des expériences touristiques fortes du Lac-Saint-Jean.

Pour sa part, le Comité de maximisation des retombées économiques régionales (CMAX) héritera de 100 000 $ pour poursuivre son développement.

Quant à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), c’est pour un projet de valorisation des matériaux critiques de la région que l’institution aura 76 000 $.

Finalement, c’est l’organisme environnemental Eurêko! qui obtient la plus grosse part avec 177 000 $. La somme servira à la mise en place d’un réseau privé-public de cuisines collaboratives de conditionnement et de transformation.

Avec des informations de Roby St-Gelais