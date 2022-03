2 ans de COVID-19 : ce qui restera des mesures sanitaires après la pandémie

Le Dr Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec IUCPQ ), voit d'un bon oeil tous les nouveaux allègements bientôt en vigueur, incluant l’éventuel abandon du port du couvre-visage.

Toutefois, il ne croit pas que le masque disparaîtra complètement. Je pense ça sera inapproprié dans les prochaines années de se promener dans une aire publique avec des symptômes respiratoires sans porter un masque ou du moins sans faire très très très attention. Ce sera inapproprié aussi de ne pas se laver les mains en rentrant à l’épicerie ou dans d’autres lieux publics , a-t-il affirmé en entrevue à Réseau de l'information RDI .

Il appelle aussi au respect du choix de chacun de porter le masque, même lorsqu’il ne sera plus imposé. Il va y avoir une nouvelle normalité, et il va falloir qu’on soit tolérant, puis accepter ce qu’on a gagné, et non pas être nostalgique de ce qu’on a peut-être perdu .

Plusieurs mesures de sécurité sont en vigueur dans les hôpitaux du Québec depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Certaines mesures pourraient d’ailleurs subsister encore longtemps dans les lieux où se trouvent les populations vulnérables, comme les établissements de santé.

Au Centre hospitalier universitaire CHU de Québec-Université Laval, comme dans tous les établissements de santé, les visiteurs n'auront plus l'obligation de présenter le passeport vaccinal à compter de samedi. Mais des règles strictes continueront d’être appliquées.

Dans le futur, on suivra les recommandations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST , de la santé publique et du ministère de la Santé et des Services sociaux quant aux possibles mesures qui pourraient subsister.

Nouvelles habitudes dans les commerces

Le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail Jean-Guy Côté estime que certaines habitudes de magasinage adoptées pendant les deux dernières années se maintiendront dans le futur.

Certains commerçants décideront par exemple de continuer à demander le nettoyage des mains obligatoires à l’entrée du magasin.

Il croit toutefois que le changement le plus important concernera les habitudes de magasinage. Tout d’abord, le magasinage en ligne est là pour rester, et la plupart des commerçants qui ont fait un virage numérique dans les deux dernières années continueront sur leur lancée. Ç'a été bénéfique pour eux, donc c’est des comportements qui vont rester , affirme M. Côté.

Plusieurs commerçants ont profité de la pandémie pour démarrer une boutique en ligne. Photo : iStock / Poike

De plus, malgré la fin du télétravail obligatoire, davantage de travailleurs ont adopté ce mode de vie à temps plein ou à temps partiel, leur permettant d’avoir un horaire souvent plus flexible. Et les commerçants s’en rendent compte. Avant, il y avait certains soirs qui étaient dynamiques. Maintenant, c’est plus éparpillé durant la semaine , explique le directeur général.

Avec la plupart des mesures sanitaires déjà levées dans les commerces, ceux-ci doivent maintenant composer avec d’autres défis : la pénurie de main-d'œuvre et les difficultés d’approvisionnement.

Enseignement à distance

Si les étudiants universitaires ont en grande majorité fait leur retour sur les campus cette année, les formules de cours à distance ou hybrides risquent aussi de rester.

À l’Université Laval, l’enseignement à distance était bien développé même avant la pandémie. Cette formule semble toutefois avoir été découverte et appréciée par une bonne partie de la population étudiante et du corps professoral.

Des affiches sont collées aux portes de l'Université Laval informent les étudiants que le port du masque est obligatoire et qu'il est interdit de se présenter sur les lieux s'ils éprouvent des symptômes de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

L’établissement d’enseignement supérieur a d’ailleurs sondé près de 20 000 étudiants et étudiantes et rencontré un grand nombre d’employés en décembre 2021 et en janvier 2022. Autant les étudiants que les employés estiment que certaines transformations causées par la pandémie seront implantées pour de bon.

Le rapport préparé au terme de ces consultations laisse entre autres entendre que les étudiants préfèrent en général une formule d’enseignement hybride. Le directeur du Service de soutien à l’enseignement de l’Université Laval Nicolas Gagnon indique que les informations contenues dans le rapport permettront d’alimenter les réflexions sur les effets à long terme de la pandémie.