Des travaux d’amélioration au Domaine en attendant une nouvelle halte

Le député d’Abitibi-Est affirme que les pourparlers avec la communauté anishnabe de Lac-Barrière progressent bien.

On vient de signer une entente avec eux sur la foresterie et il restait à régler la problématique du Domaine, précise-t-il. On semble maintenant s’enligner pour un endroit précis et conforme, alors que Lac-Barrière sont enclins à participer à l’élaboration du projet. On est en train d’arriver à une finalité possible. Les nouvelles sont encourageantes.

Le ministre des Forêts, de la Faunes et des Parcs, Pierre Dufour Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Le chef du Lac-Barrière, Tony Wawatie, reconnaît que les discussions avec le MTQ et le gouvernement du Québec avancent. Cependant, il souligne que la réalisation du projet passe aussi par une entente avec le gouvernement fédéral qui permettrait l’agrandissement de la réserve et la construction de nouvelles habitations, en plus d’un raccordement avec Hydro-Québec.

Ce sont des revendications de longue date pour notre communauté. Je sens que de belles choses s’en viennent pour nous, mais nous avons besoin d’engagements du fédéral. Les deux gouvernements doivent aussi se parler pour permettre l’agrandissement de la réserve pour construire du logement, mais aussi pour la mise en place d’opportunités d’affaires comme cette halte routière , souligne le chef Wawatie, qui doit prochainement rencontrer la ministre fédérale Patty Hajdu à ce sujet.

Le chef du Lac-Barrière Tony Wawatie. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Rappelons que l’aire de restauration du Domaine est fermée depuis octobre 2019. Un bloc sanitaire a été installé sur le site, mais Québec prévoit bonifier les installations au cours des prochaines semaines.

Selon Pierre Dufour, des toilettes autonettoyantes seront installées et on va aussi procéder à la réfection partielle de la station-service et du dépanneur. Il ajoute que la SEPAQ va aussi convertir un de ses bâtiments pour en faire une halte temporaire.