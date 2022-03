Bianca Longpré et Mélissa Bédard animeront une série sur la parentalité

Dans une nouvelle série télé de 10 émissions, l’autrice Bianca Longpré et la chanteuse Mélissa Bédard iront à la rencontre de mères québécoises afin d’explorer le concept de parentalité.

Au fil de cette quête, qui se veut sans préjugé ni tabou , les deux animatrices découvriront le quotidien et la vision de 20 mères d’un peu partout au Québec.

Toutes deux mères de plusieurs enfants, Bianca Longpré et Mélissa Bédard promettent elles aussi de se confier sur leur vie et de répondre aux questions les plus personnelles afin de partager les défis auxquels elles font face , peut-on lire dans un communiqué.

La série, qui n’a pas encore de titre, sera diffusée sur la chaîne Vrai en 2023. Elle est produite par 1R2D, en collaboration avec Québecor Contenu.