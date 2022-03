À vos pelles ! De la neige s’en vient en Mauricie

Selon le météorologue d’Environnement et changement climatique Canada, Peter Kimbell, la tempête de neige commencera très graduellement et la faible neige ira en s’intensifiant au cours de la soirée.

En entrevue à l’émission En direct, il estime que la région de Trois-Rivières devrait recevoir entre 10 et 15 cm de neige et qu’en terrain montagneux il faudra s’attendre à en recevoir davantage.

Des vents pour la journée de samedi

C’est dans la journée de samedi, en après-midi, que les chutes de neige seront plus importantes. Le vent se mettra de la partie et le mercure va descendre. Vers la fin de la journée de samedi, les conditions routières pourraient être plus difficiles, explique Peter Kimbell : Qu’est-ce qu’on a, c’est des températures relativement douces ce soir et cette nuit avec des températures stables à près de zéro. Même c’est possible, au sud du fleuve, d’avoir un peu de pluie cette nuit. Mais demain graduellement en après-midi les températures vont chuter sous zéro pour se rendre à - 4 °C en fin de journée.

Le soleil ne se fera pas trop attendre, dimanche sera une superbe journée pour pratiquer son sport favori. Le mercure demeurera sous les normales saisonnières avec un maximum de -3 °C.

Selon le météorologue, la semaine prochaine aura des airs de printemps avec des températures qui dépasseront le point de congélation.