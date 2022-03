Subvention bonifiée pour l’aide à la production de déclarations à Revenu Québec

Pour chaque déclaration de revenus produite à Revenu Québec, [les organismes communautaires] recevront 5 $ plutôt que 2 $ , peut-on lire dans un communiqué de presse de l’agence indépendante québécoise.

Des organismes de la Côte-Nord voient d’un bon œil la bonification des subventions gouvernementales.

On est bien content qu’il y ait des sommes supplémentaires pour nous aider , dit Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d’action bénévole le Virage de Sept-Îles.

Karoline Gilbert, directrice générale du Centre d'action bénévole Le Virage de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le Service d’aide en impôt – Programme des bénévoles [...] s’adresse aux résidents du Québec qui éprouvent de la difficulté à remplir leurs déclarations de revenus, qui ont une situation fiscale simple et qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels. Le Service leur permet d’obtenir les prestations et les crédits d’impôt auxquels ils ont droit , indique le communiqué de presse de Revenu Québec.

Mme Gilbert souligne toutefois que le Service d’aide à l’impôt gratuit engendre de grandes dépenses pour les organismes. Pour offrir le service gratuitement, le Centre d’action bénévole le Virage de Sept-Îles doit y consacrer beaucoup de ressources, et ce à même leur budget de fonctionnement.

Ce n’est pas nécessairement un montant qui va nous permettre de rouler sur l’or, mais ça fait mieux couvrir les dépenses qui sont imputables à ce nouveau service-là , indique-t-elle.

À Port-Cartier, la directrice générale du Centre d’action bénévole, Laurencia Bond, considère que le Service d’aide en impôt est coûteux pour l’organisme, mais qu’il répond à un besoin réel chez la population plus défavorisée.

On le considère comme un service qu’on se doit de donner à la population et comme une aide qu’on apporte aux plus démunis , lance Mme Bond.

Le Centre d’action bénévole de Port-Cartier aide environ 400 personnes, bon an mal an, à remplir leur déclaration de revenus.

« [Les gens qu’on aide] ne pourraient pas avoir recours au privé parce que pour eux, c’est trop dispendieux. C’est presque obligatoire qu’on donne ce service-là. » — Une citation de Laurencia Bond, directrice générale du Centre d’action bénévole de Port-Cartier

Laurencia Bond, directrice générale du Centre d’action bénévole de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

L’organisme de Port-Cartier accepte les dons des bénéficiaires, puisque malgré l’aide gouvernementale, le coût serait trop lourd à porter selon Mme Bond. Nos bénévoles se font rares, donc ce sont nos employés qui, majoritairement en surplus de leurs tâches habituelles, font beaucoup de déclarations d’impôts , note la directrice générale.

Selon les organismes communautaires consultés par Radio-Canada, la clientèle qui bénéficie du service est parfois âgée, mais comporte aussi des jeunes qui doivent ont peu d'expérience à l'égard des obligations fiscales.

Par exemple, l’un des travailleurs de milieu du Centre d'action bénévole CAB de Port-Cartier, Jacquelin Beaudin, témoigne que certains ont de la difficulté à effectuer le remboursement d’impôt sur les aides financières fédérales offertes durant la pandémie de la COVID-19, comme la Prestation canadienne d'urgence PCU .

Jaquelin Beaudin, travailleur de milieu au Centre d'action bénévole de Port-Cartier, qui remplit les déclarations de revenus. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le mois passé, une personne qui est venue me rencontrer avait reçu une lettre disant qu’elle devait devoir 2000 $, mais elle n'avait pas de sous. Alors, je leur donne des pistes de solutions pour régulariser la situation , raconte M. Beaudin.

Signe de la popularité du Service d’aide en impôt, ce sont 153 000 Québécois qui ont fait appel à un organisme communautaire pour produire leur déclaration de revenus.

Avec les informations de Félix Lebel