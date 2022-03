L’avocate de Lac-Mégantic Gloriane Blais radiée du Barreau 

Jeudi soir, l’ex-avocate, a publié sur les réseaux sociaux que le Conseil d'administration du Barreau du Québec venait de la radier en raison de son refus à se soumettre à leur ordonnance d'examen psychiatrique .

Dans un courriel à Radio-Canada, le Barreau du Québec a confirmé que Mme Blais fait bien l’objet d'une radiation étant donné qu’elle a refusé de se soumettre à un examen médical .

Rappelons que Mme Blais s’était présentée comme candidate pour le Parti québécois dans la circonscription de Mégantic en 2018. Dans les dernières années, elle s’est fait connaître pour son opposition à la vaccination et pour avoir partagé de fausses informations sur la pandémie de COVID-19.