Call of Duty: Warzone aura sa version mobile

Les adeptes du jeu de tir Call of Duty: Warzone, d’Activision, n’auront plus à se brancher à leur console ou à leur ordinateur pour jouer au titre : l’entreprise a annoncé jeudi qu'elle travaillait sur une version pour téléphones intelligents.

Nous créons une toute nouvelle version mobile AAA qui apportera l'action palpitante, fluide et à grande échelle de Call of Duty: Warzone aux joueurs et joueuses en déplacement , a indiqué Activision dans un billet de blogue.

Le développeur du jeu de type battle royale s’est fait avare d’informations sur les particularités du titre en préparation. On ne connaît pas non plus le calendrier de sortie ni où en est l'entreprise dans son développement.

On peut comprendre entre les lignes que le nouveau projet d’Activision en est encore à ses balbutiements : comme l'indique le site spécialisé The Verge, le billet de blogue comprend des offres d’emplois, mais aucune capture d’écran du jeu mobile.

Ce qu’on sait pour le moment, c’est que le géant du jeu vidéo, qui s’apprête à passer sous l’aile de Microsoft dans une transaction monstre, souhaite créer un jeu durable qui divertira les joueurs et joueuses du monde entier pendant de nombreuses années .

Il faudra donc patienter avant de savoir si Call of Duty: Warzone sera multiplateforme, c’est-à-dire jouable avec d’autres personnes qui sont sur des supports différents, comme la console, le PC ou le téléphone intelligent.

Un marché lucratif

Activision n’en est pas à son premier jeu mobile pour sa série phare. En 2019, l’entreprise a lancé avec TiMi Studios (Tencent) Call of Duty: Mobile, qui a connu un succès lucratif : les joueurs et joueuses y ont dépensé en tout quelque 1,5 milliard de dollars américains (1,9 milliard de dollars canadiens), selon des données analysées en février 2022 par Sensor Tower  (Nouvelle fenêtre) .

Le titre s’est placé en 2021 au quatorzième rang mondial des jeux mobiles générant des revenus sur les magasins d’applications App Store et Google Play.