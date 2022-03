Financement de la police à Winnipeg : un rapport suggère de maintenir le statu quo

Au mois de janvier, la Ville avait lancé un appel aux habitants afin qu’ils donnent leur avis sur le futur modèle de financement de son service de police. En tout, 16 000 personnes ont répondu à l’appel.

Cinq modèles de financement ont été proposés. Le rapport préparé pour le comité exécutif indique qu’il n’y a pas eu de véritable consensus sur le meilleur modèle à adopter.

Modèles proposés : 1 er modèle : statu quo. Le groupe de travail sur le budget de la Ville décide du financement à accorder.

modèle : statu quo. Le groupe de travail sur le budget de la Ville décide du financement à accorder. 2 e modèle : augmentation du budget en fonction de l’inflation. Les impôts fonciers n’augmentent pas. Le conseil municipal a la responsabilité de trouver une façon de couvrir les coûts supplémentaires.

modèle : augmentation du budget en fonction de l’inflation. Les impôts fonciers n’augmentent pas. Le conseil municipal a la responsabilité de trouver une façon de couvrir les coûts supplémentaires. 3 e modèle : rémunération et avantages sociaux augmentés conformément aux ententes. Le reste du budget est revalorisé en fonction de l'inflation. Le conseil municipal a la responsabilité de trouver ces fonds sans augmenter les impôts fonciers.

modèle : rémunération et avantages sociaux augmentés conformément aux ententes. Le reste du budget est revalorisé en fonction de l'inflation. Le conseil municipal a la responsabilité de trouver ces fonds sans augmenter les impôts fonciers. 4 e modèle : augmentations budgétaires identiques à la proposition précédente. La ville prévoit un prélèvement supplémentaire auprès des contribuables (augmentation des impôts fonciers).

modèle : augmentations budgétaires identiques à la proposition précédente. La ville prévoit un prélèvement supplémentaire auprès des contribuables (augmentation des impôts fonciers). 5e modèle : financement supplémentaire du budget de la police avec une part fixe des impôts fonciers. Décision indépendante du taux d'inflation et des ententes sur les salaires.

Un certain appétit pour le changement a été exprimé, mais il n’y a pas eu de véritable unanimité parmi les participants aux réunions de consultation ou dans les sondages , écrit la directrice des finances de Winnipeg, Catherine Kloepfer, dans un rapport présenté au comité.

Le rapport indique que le modèle actuel, qui est celui qui est le plus accepté par le public, offre une certitude pendant la période budgétaire pluriannuelle et permet une plus grande participation aux consultations du public sur le budget du service de police.

Il permet également au conseil de garder le contrôle du budget, en tenant compte des priorités politiques, de la consultation publique et de la nécessité de fournir des services de police adéquats et efficaces .

Selon le rapport, les autres modèles proposés auraient un impact sur le taux d’imposition de la Ville, introduiraient une nouvelle taxe ou toucheraient au pouvoir de négociation de la Ville en ce qui concerne les salaires et les avantages sociaux des policiers.

Avec les informations de Samantha Samson