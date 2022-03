Un congé parental bonifié pour les 7000 employés de Rio Tinto au Québec

À partir de la mi-juin, Rio Tinto bonifiera son régime de congé parental pour offrir 18 semaines de congé payé pour tous les nouveaux parents et tuteurs et non seulement au parent reconnu comme responsable principal.

Ces semaines pourront être prises dans un intervalle de deux ans suivant l'adoption ou la naissance de l'enfant.

Cette nouvelle politique mondiale de la multinationale touchera 7000 employés au Québec. Il s’agit d’une mesure avant-gardiste, estime l’entreprise.

Nous, l'objectif avec une politique comme celle-là, c'est vraiment de créer un milieu de travail qui est plus inclusif, qui est encore plus diversifié et de reconnaître aussi les changements qui se sont produits dans la société ces dernières années. Je pense que l'on reconnaît maintenant que le rôle des parents est égal, que les deux parents ont des responsabilités partagées et ce régime-là vise à reconnaître ça , a indiqué Simon Letendre, directeur des relations médias pour le Canada et les États-Unis.

Auparavant, le responsable secondaire avait droit à une semaine de congé payé, additionné aux semaines offertes par le Régime québécois d'assurance parentale (RQAP).

C'est sûr que quand on tombe sur le Régime québécois d'assurance parental, il y a un maximum dans le fond, au niveau des prestations. Avec ce nouveau régime-là, on vient combler cette différence-là. Encore une fois, ça enlève l'argent de l'équation quand les parents doivent se demander la question qui va passer du temps avec l'enfant, qui va prendre un congé et pour combien de temps , a-t-il ajouté.

Un bon avantage, dit le syndicat

Ce changement représente une avancée importante, croit aussi le Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida (SNEAA).

C'est des avantages quand même non négligeables que l'employeur va offrir dans le futur et c'est peut-être un moyen de retenir la main-d'oeuvre. [...] Je trouve que c'est une bonne nouvelle que l'employeur prend soin de ses travailleurs , s’est réjoui Donat Pearson, président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida SNEAA .

Plusieurs divisions au Québec

Au Québec, Rio Tinto possède plusieurs installations. En plus des alumineries au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la division Rio Tinto Fer et Titane se trouve à Sorel-Tracy et à Havre-Saint-Pierre, alors que la Compagnie minière IOC est à Sept-Îles et Labrador City, tout près de la frontière du Québec.

D’après un reportage de Laurie Gobeil