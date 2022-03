Des Canadiens au combat en Ukraine

LVIV, Ukraine - Le sol est boueux. L’air est frais et humide. Seule la lumière d’un téléphone cellulaire éclaire le long passage. C’est une rare incursion dans un monde qu’ils ne souhaitent pas trop dévoiler, celui des combattants étrangers en Ukraine.

Il fait froid sous terre, hein, les gars? , lance le Canadien Jay, un nom fictif utilisé pour préserver son identité. L'homme avance d’un pas rapide, le regard nerveux.

Dans les tranchées

Jay nous entraîne dans les tranchées creusées autour du centre de formation de son équipe en appui à la défense territoriale, l’équivalent de la réserve. Il est interdit de filmer ou de photographier le paysage, l’endroit ou tout élément qui pourrait donner des renseignements sur l'emplacement du centre.

Je forme des Géorgiens et des Ukrainiens au combat. La majorité des Occidentaux qui viennent ici ont déjà de l’expérience. Le seul écueil est la barrière de la langue.

Philippe Leblanc s'entretient avec Jay, un combattant volontaire canadien à Lviv. Photo : Radio-Canada / Philippe Leblanc

Jay est arrivé en Ukraine il y a une semaine. Il a pris un vol de l’aéroport Pearson de Toronto jusqu’à Heathrow, à Londres. Il a ensuite fait le trajet jusqu’à Lviv avec des combattants britanniques qu’il a croisés. Il tenait à ne pas arriver seul en Ukraine.

« Je regardais les nouvelles à la télé et j’ai vu un garçon qui me rappelait mon fils. Je me suis dit que je pouvais rester à la maison ou venir offrir mon aide. Je travaille dans le support logistique. Je veille à ce que tout le monde ait sa veste, son casque, une formation adéquate. » — Une citation de Jay

Selon la Défense ukrainienne, environ 20 000 combattants étrangers auraient rejoint l’armée et des milliers d’autres offriraient formation et appui logistique.

Il y aurait plus de 1000 combattants canadiens dans le pays en ce moment. Environ 550 seraient dans la grande région de la capitale, Kiev.

Les Canadiens seraient d’ailleurs si nombreux qu’ils auraient leur propre bataillon de la légion étrangère en Ukraine. Jay, lui, aimerait qu’il y en ait davantage et, surtout, que le Canada en fasse plus même si les risques sont grands. Davantage d'aide humanitaire et d’armes.

« Je comprends qu’une personne seule ne peut pas faire toute la différence, mais si nous sommes nombreux à faire comme moi et à venir en Ukraine, ça a un impact. Ils ont besoin de médecins, d’infirmières, de pompiers. Ce n’est pas tout le monde qui doit prendre les armes pour aider les Ukrainiens. » — Une citation de Jay

Il compte offrir ses services jusqu’à la fin de la guerre, même s’il sait que sa famille au Canada a peur pour lui.

Je vais m’en tenir au côté humanitaire pour aider des orphelins et aider aux évacuations, mais je serais prêt à combattre à tout moment.

La courte visite s’achève. Jay veut retourner aider le peuple ukrainien. Il fait tout rapidement, comme s’il craignait de ne pas avoir assez de temps pour offrir toute l’aide qu’il souhaite apporter.