2 ans de pandémie en Abitibi-Témiscamingue

En Abitibi-Témiscamingue, 70 personnes ont succombé à la maladie. En date du 10 mars 2022, 389 personnes ont été hospitalisées.

La région a tout de même été plutôt épargnée par le virus, particulièrement au début de la pandémie.

Ensemble, on a toujours été en mesure d’avoir moins de cas et moins d’impacts. Nos milieux de vie ont été protégés pendant plusieurs mois. Lors de la première, deuxième, troisième et quatrième vague, quand les autres régions ont eu des mesures plus contraignantes, nous, on a été un peu plus privilégiés et avons eu moins de mesures , rappelle la Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en santé publique.

La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) Caroline Roy souligne elle aussi la grande collaboration de la population.

Elle admet toutefois que les 24 derniers mois ont été très difficiles pour les citoyens, mais aussi pour les travailleurs du réseau de la santé.

Tenir une situation d’état d’urgence pendant 2 ans, c’est extrêmement exigeant. Mais c’est une grande fierté quand même d’avoir réussi à maintenir les services, mais ça a été mis à rude épreuve, je vous le dis, ça a été très exigeant et ça l’est toujours pour les équipes, dans un contexte où on a une grande pénurie de main-d'œuvre , précise-t-elle.

Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l’Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT) admet lui aussi que ses membres ont vécu des montagnes russes d’émotions depuis 2 ans.

Plus les semaines et les mois avançaient, plus on avait l’impression qu’on voyait la lumière au bout du tunnel et à chaque fois qu’on pensait y être arrivé, il y avait une autre vague qui arrivait. Le moral des troupes a été en montagne russe, particulièrement chez nous en Abitibi-Témiscamingue parce que, outre la COVID, on était déjà frappés par une pénurie de main-d'œuvre. Ça a été deux années assez difficiles , explique Jean-Sébastien Blais.

Jean-Sébastien Blais, président du syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la Santé en Abitibi-Témiscamingue Photo : gracieuseté

Il rappelle cependant que même lorsque la pandémie sera terminée, la situation demeurera critique dans la région.

Malgré qu’on va tourner la page peut-être sur la pandémie, on va demeurer avec cette pénurie de professionnels en soin alors les gens ne pourront pas souffler bien longtemps parce qu’on sait qu’on a plusieurs départs à la retraite anticipés et des gens qui sont revenus de la retraite pour donner un coup de main qui vont retourner chez eux. C’est certain qu’il y a quand même des inquiétudes, parce qu’il n’y a aucune mesure permanente qui ont été mises dans la région pour être capable d’attirer et de garder nos professionnels en soin , ajoute-t-il.

La FIQ-SISSAT compte reprendre ses représentations auprès du ministre de la Santé pour faire reconnaître un statut particulier à la région pour favoriser le recrutement.