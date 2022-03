Des choix difficiles en vue pour les personnes âgées vu l’inflation

La capacité des gens à réagir à l'augmentation du coût de la vie est évidemment limitée quand on est plus vieux, lorsqu'on n'a plus nécessairement d'emploi rémunéré , explique Karen McDonald, directrice générale de l'Association Sage Seniors d’Edmonton.

« Des appels téléphoniques très difficiles sont faits aux organismes de services sociaux pour essayer de guider les aînés vers les programmes disponibles pour essayer de couvrir ces coûts. » — Une citation de Karen McDonald, directrice générale, Sage Seniors

Laura Tamblyn Watts, présidente-directrice générale de l’organisme canadien de défense des aînés CanAge, indique que le revenu des retraités se divisaient auparavant en trois composantes : l’épargne personnelle, l’épargne gouvernementale et les pensions privées.

Elle note que la plupart de ces gens n’ont plus de pensions privées . De plus, à son avis, la volatilité des marchés a eu des conséquences sur les comptes d'épargne comme les CELI ou les REER.

Rester chez soi, c'est coûteux

Karen McDonald ajoute que la plupart des personnes âgées souhaitent vieillir dans leur communauté et dans leur maison , mais que cela peut devenir un casse-tête financier.

Elle précise que les aînés qui décident de rester chez eux doivent souvent faire appel à de l’aide pour des tâches comme l'entretien ménager, le déneigement ou le jardinage.

Laura Tamblyn Watts ajoute que l'idée que les propriétaires peuvent simplement vendre leur maison et vivre convenablement est fausse. Elle estime que les loyers sont fréquemment plus élevés que les paiements hypothécaires et que les maisons de retraite sont souvent encore plus chères.

Beaucoup d'aînés sont en fait piégés avec leur logement. Ce n'est pas une solution à leurs problèmes.

Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à l'augmentation de l'inflation qui nuit à leur pouvoir d'achat. Photo : iStock

Des programmes qui ne sont pas indexés sur l’inflation

Divers programmes gouvernementaux ne sont pas conçus pour suivre l'augmentation des coûts de la vie.

Ainsi, la prestation pour personnes âgées de l'Alberta, qui soutient les aînés célibataires à faible revenu (29 285 $ ou moins) et les couples de personnes âgées gagnant moins de 47 545 $, n'est pas indexée sur le coût de la vie.

Au niveau fédéral, le Régime de pensions du Canada est ajusté une fois par an en fonction de l'indice des prix à la consommation, une mesure du taux de variation des prix des biens et services.

Le taux d'indexation pour 2022 est de 2,7 %, sur la base de l'année précédente. Toutefois, selon les données de Statistique Canada, le niveau d’inflation au Canada atteint 5,1 % en janvier 2022, soit presque le double.

Avec les informations de David Cook