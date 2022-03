Baisse du taux de chômage et hausse de l’emploi en Saskatchewan

Plus de la moitié de ces postes créés étaient des emplois à temps plein.

Selon les dernières données de Statistique Canada publiées vendredi, la Saskatchewan enregistre une hausse d’emploi pour un quatrième mois consécutif en février.

Par ailleurs, le taux de chômage qui s’élève à 4,7 % est à son plus bas en Saskatchewan depuis avril 2015. Toutefois, le taux de chômage parmi les 15 à 24 ns serait le plus élevé en Saskatchewan, selon Statistques Canada

Le ministre de l’Immigration et de la Formation professionnelle de la Saskatchewan, Jeremy Harrison estime que ces chiffres démontrent que la Saskatchewan est sur la bonne voie.

« Avec cette hausse d’emploi et la baisse du taux de chômage, on voit que l’économie de la Saskatchewan est prête à rebondir alors que nous sortons de la pandémie et que nous apprenons à vivre avec la COVID-19 . »