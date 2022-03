Paul St-Pierre Plamondon confirme qu’il y aura une investiture dans Rimouski

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon est en visite à Rimouski vendredi pour mobiliser les militants à la veille d'une future course à l'investiture dans la circonscription. L'actuel député, Harold LeBel - qui siège présentement comme indépendant - a annoncé la semaine dernière qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat .

La formation politique souverainiste dit qu'au moins trois personnes ont déjà démontré de l'intérêt à se lancer dans cette course à l'investiture.

Un 5 à 7 militant se tient vendredi soir dans un restaurant de Rimouski et au moins une cinquantaine de personnes se sont inscrites à l'activité.

Le président du comité exécutif du Parti québécois dans la circonscription de Rimouski, Alain Dion, indique que la salle est pleine. C'est beaucoup dans le contexte. Les gens avaient hâte d'entendre parler de nous et de rencontrer le chef , poursuit-il.

Pascal Bérubé, Paul St-Pierre-Plamondon et le président du Parti québécois dans la circonscription de Rimouski, Alain Dion Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon, a rappelé qu'il se présente comme candidat dans la circonscription de Bourget, sur l'île de Montréal, et que la place est libre pour tout membre du parti qui serait intéressé à se présenter dans Rimouski.

L'exécutif local du Parti québécois PQ souhaite, par ailleurs, profiter de cette course à l'investiture dans Rimouski pour mobiliser les militants et faire le plein de nouveaux membres.

« Pour nous, c'est important de venir en personne, Pascal Bérubé et moi, pour dire "Rimouski, c'est au cœur du Parti québécois. Ça nous tient à cœur". » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

On va lancer une investiture en bonne et due forme et laisser le temps aux gens de compléter leur réflexion en sachant que la personne qui va être choisie a de très bonnes chances d'être le ou la député aux termes des prochaines élections , poursuit Paul St-Pierre Plamondon.

Le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé Photo : Radio-Canada / Isabelle Damphousse

Le chef du Parti québécois PQ est en visite à Rimouski en compagnie du député de la circonscription voisine, Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

« On travaille pour gagner. Pas pour un ou une député, mais pour les convictions que sont celles des gens de Rimouski. Ils sont indépendantistes, régionalistes, écologistes et humanistes. C'est ça qu'on incarne. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Je veux que ce soit tout le monde qui gagne. Pas juste une personne , poursuit Pascal Bérubé en affirmant qu'il donnera un franc coup de main à la personne qui sera candidate du Parti québécois PQ dans la circonscription de Rimouski aux prochaines élections.

Le scrutin provincial doit se tenir le 3 octobre prochain.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse