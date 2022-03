Le fédéral investit dans les biotechnologies à l’Île-du-Prince-Édouard

Ces fonds seront consacrés, notamment, à la construction du nouvel incubateur de fabrication bioscientifique de l'organisme BioAlliance, qui regroupe différentes entreprises.

L'argent servira également à établir une installation de formation en fabrication biopharmaceutique.

C'est un domaine qui est en pleine croissance sur l'Île-du-Prince-Édouard. On voit vraiment qu'il y a plusieurs entreprises, plusieurs scientifiques, des gens qui font beaucoup de recherche, on veut vraiment s'assurer qu'il y a un domaine d'expertise dans le coin, et qu'ils sont bien outillés , explique Ginette Petitpas Taylor, ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Le gouvernement fédéral a déjà annoncé plusieurs dizaines de millions de dollars pour le secteur bioscientifique à l'Île.

De son côté, le gouvernement provincial a investi plus d'un million de dollars dans le secteur.

Avec les informations de Julien Lecacheur