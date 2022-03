Une Première Nation aide des chercheurs à suivre le déclin de la chèvre de montagne

Au cœur de la forêt pluviale du Grand Ours, près de la frontière avec l’Alaska, la Première Nation Kitasoo Xai'xais, à Klemtu, observe depuis longtemps la chèvre de montagne.

Sur la côte centrale de la Colombie-Britannique, le chef de la nation, Douglas Neasloss, constate le déclin de ce mammifère ongulé artiodactyle depuis plus de 20 ans.

« Il y a eu un tournant il y a environ 20 ans. Nous pouvions en apercevoir, avant, lors de nos marches sur le territoire, [mais] ça fait des années que je n’en ai pas vu une seule. » — Une citation de Douglas Neasloss, chef de la nation Kitasoo Xai'xais

Le chef a participé à l’étude menée par l’Université de Victoria et la Fondation Raincoast Conservation et publiée dans le journal Conservation Science and Practice  (Nouvelle fenêtre) .

Les chercheurs ont recueilli les informations compilées par la Première Nation depuis les années 1980, en plus d’évaluations aériennes effectuées sur le territoire en 2019 et 2020 et de registres de chasse liés à cette espèce.

Le constat est clair : il n’y a plus beaucoup de chèvres de montagne qui restent dans cette zone côtière, surtout en comparaison avec d’autres régions où elle vit, comme dans les Rocheuses , affirme le chercheur Tyler Jessen, qui a dirigé l’étude.

Parmi les causes qui expliquent le déclin de la chèvre de montagne, l’étude met de l’avant le réchauffement climatique, la chasse et les autres prédateurs de cette espèce. Photo : Pixabay / Joe Breuer

Un animal important pour la Nation Kitasoo Xai'xais

L’étude conclut que la côte centrale de la province est en train de perdre un animal qui fait partie de l’écosystème de la région, en plus d’avoir une grande valeur culturelle et sociale pour les Autochtones.

Nous retrouvons cet animal dans nos récits, nos chansons [et] nos danses. La chèvre de montagne occupe une place très importante , souligne Douglas Neasloss.

Sensible très tôt au déclin de la population de ce mammifère, la Première Nation a décidé d’arrêter de chasser l’animal.

Parmi les causes qui expliquent le déclin de la chèvre de montagne, l’étude met de l’avant le réchauffement climatique, la chasse et les autres prédateurs de cette espèce.

Parmi ses prédateurs naturels, on compte l'aigle royal, le cougar, le loup et, rarement, l'ours.

La moitié de la population mondiale des chèvres de montagne se trouve en Colombie-Britannique, mais le suivi du nombre d’individus qui composent l’espèce est complexe, étant donné qu’elle se retrouve dans des lieux difficiles d’accès.

La chèvre de montagne se différencie du mouflon d'Amérique par son pelage blanc, sa barbiche et les petites cornes noires en forme de dague que portent les mâles et les femelles.

La chèvre se nourrit d'une vaste gamme de végétaux, ce qui lui permet de survivre à l'année dans les hauts sommets, à des altitudes dépassant 2000 mètres.

Selon le gouvernement fédéral, la chèvre de montagne est un bon indicateur de la santé des écosystèmes alpins, parce qu’elle est très sensible aux perturbations d’origine humaine.