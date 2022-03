La naissance des jumeaux de Ian et Katherine Rankin est soulignée au bulletin de nouvelles Ce soir en Ontario du 25 mars 1982.

Ce soir en Ontario, 25 mars 1982

Le reportage de Pierre Tanguay présente la conférence de presse que tient le père en compagnie du personnel médical de l’Hôpital d’Oakville où sont nés les jumeaux.

La mère et les deux nouveau-nés, prénommés Colin et Gregory, se portent bien assure Ian Rankin.

Seulement, aucune image des jumeaux ne peut être montrée, souligne le journaliste. Les droits exclusifs des photographies ont été vendus à deux médias privés afin de récupérer une bonne partie des dépenses engagées par la famille dans cette procédure de procréation assistée.

Pour réaliser leur rêve de concevoir des enfants, les parents ont fait appel au Dr Patrick Steptoe, pionnier de cette méthode révolutionnaire en Angleterre où le couple a dû se rendre à trois reprises.

Quatre ans plus tôt, le gynécologue britannique Patrick Steptoe avait accompli la première fécondation in vitro au monde menant à une grossesse réussie. Le bébé-éprouvette Louise Brown voit le jour le 25 juillet 1978.

Après une première tentative de conception en laboratoire sans succès pour le couple Rankin, on implante deux des ovules fécondés de Katherine Rankin pour accroître ses chances de mener une grossesse à terme, détaille le journaliste. Cette double naissance est donc un événement en soi puisqu’il n’existe alors dans le monde qu'un seul autre couple de bébés-éprouvettes.

Ce qui était encore considéré quasi miraculeux hier risque de devenir très bientôt le banal quotidien , se risque à prédire le journaliste Pierre Tanguay en 1982.

Un peu plus d’un an plus tard, naîtra à Vancouver Robert John Saunders, le premier bébé conçu par fécondation in vitro au Canada  (Nouvelle fenêtre) .