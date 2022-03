COVID-19 : 10 hospitalisations en Outaouais, 7 à Ottawa et 3 dans l’est ontarien

On continue d'observer une baisse des hospitalisations partout dans la région. Du côté de la capitale nationale, sept personnes sont hospitalisées contre dix en Outaouais. Dans l'est ontarien, seuls trois citoyens sont toujours hospitalisés.

Santé publique Ottawa (SPO) indique sur son site internet que sept Ottaviens sont hospitalisés en raison de la COVID-19 et que deux d’entre eux se trouvent aux soins intensifs.

On rapporte également 162 nouveaux cas pour la journée de vendredi. Dans les deux dernières années, plus de 64 000 Ottaviens ont contracté le coronavirus et 752 en sont décédés.

Toujours selon Santé publique Ottawa SPO , il y aurait 833 cas actifs de COVID-19 dans la population.

Pour une deuxième journée consécutive, la province de l'Ontario affiche une baisse d’hospitalisation. Selon les données de la province, 717 personnes sont hospitalisées, soit 25 de moins que la veille.

Cinq patients COVID de moins dans les hôpitaux de l’Outaouais

La santé publique ne fait état que de 10 hospitalisations dans toute la région de l’Outaouais. Elle en rapportait 15 la veille, ce qui indique que cinq patients ont quitté l'hôpital. Aucun décès n’a été répertorié.

L’Institut national de santé publique du Québec rapporte 37 nouvelles infections du côté de l’Outaouais, c’est plus d’une dizaine de plus que la veille.

Il y aurait 388 cas actifs au sein de la population. Depuis le début de la pandémie, 35 634 personnes ont contracté le virus dans la région.

Par courriel, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a indiqué qu’il procéderait à la diminution des heures d’ouverture de certaines cliniques de dépistage.

À compter du 14 mars, la centrale d’appels Covid prendra les appels tous les jours de 8 h à 16 h .

Les cliniques désignées de dépistage sur le boulevard Saint-Raymond et l’avenue de Buckingham seront ouvertes de 8 h à 16 h tous les jours. Les autres sites demeurent actifs avec les mêmes horaires , peut-on lire dans le courriel.

Seulement trois hospitalisations dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) n'a comptabilisé que trois hospitalisations ce vendredi. Personne ne se trouve aux soins intensifs.

La grande majorité des éclosions répertoriées en début de semaine sont désormais terminées, il n'en reste plus que deux sur tout le territoire.

De plus, aucun décès n'a été constaté, le bilan des morts affiche toujours 202 personnes.