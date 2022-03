Un comité veut amasser 25 000 $ pour accueillir des Ukrainiens à Jonquière

Le comité responsable du projet a été mis sur pied en vitesse au cours des derniers jours par le député du Parti québécois Sylvain Gaudreault. La bouteille à la mer qu’il a lancée par courriel a vite trouvé des échos dans la paroisse Saint-Dominique. Entre 2015 et 2017, des membres de celle-ci ont chapeauté l’arrivée de trois familles syriennes dans l’arrondissement de Jonquière. Leur expertise sera de nouveau mise à contribution.

La formation du comité coïncide avec le lancement d’une campagne de financement pour concrétiser le projet. L’objectif est fixé à 25 000 $ pour l’accueil d’une première famille.

Le député de Jonquière fournira 2500 $ à la cagnotte, soit 10 % du montant recherché. Le groupe de musique Mosaïque s’est aussi engagé à y allouer la moitié des profits générés par son spectacle du 17 mars.

La population peut acheminer ses dons par l’entremise du site web de la paroisse Saint-Dominique ou en contactant directement le presbytère.

« Plus on va cumuler de dons, plus ce sera peut-être possible de décider d’accueillir plus de gens de l’Ukraine. »