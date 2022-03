Services 911 : Les employés du CAUREQ en grève générale illimitée

La Fédération affirme que les moyens de pression qui sont privilégiés ont été approuvés par le Tribunal administratif du travail (TAT) et qu'ils n'auront pas d'impact sur le service à la population.

Ils se veulent des moyens administratifs qui demanderont à l’employeur d’effectuer des tâches qui sont habituellement effectuées par les salariés , précise le communiqué.

La Fédération soutient que depuis près de quatre mois, les discussions stagnent avec la partie patronale à la table de négociation.

Ces moyens de pression ne sont pas censés avoir d'impact sur les services du 911 pour la population. (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La partie patronale refuserait les demandes de membres, tant les doléances financières que celles qui ont trait aux conditions de travail, poursuit la Fédération.

Les salariés demandent des ajustements salariaux équivalents à ceux des autres centres d'appels d'urgence du Québec, soit des augmentations de salaire en fonction de la hausse du coût de la vie et des améliorations à la conciliation travail-vie personnelle.

Les travailleurs du Centre d'appels d'urgence des régions de l'Est-du-Québec CAUREQ sont basés à Rimouski, mais ils répondent aux appels d'urgence provenant de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, en plus de ceux de la majeure partie du Bas-Saint-Laurent.

Toujours par communiqué, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec FPHQ rappelle sa volonté d'en arriver à une entente négociée pour le renouvellement de la convention collective des employés du Centre d'appels d'urgence des régions de l'Est-du-Québec CAUREQ et ce, le plus rapidement possible.

Elle se dit toutefois prête à augmenter la pression pour respecter le mandat confié par ses membres quant à ce processus de négociation.