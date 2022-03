Un chef d’orchestre de Winnipeg retrouve sa femme après qu’elle ait fui l’Ukraine

Je ne peux pas décrire le sentiment de parler à l'être aimé et d'entendre le bruit de bombes de l’autre bout du fil , raconte Daniel Raiskin à CBC.

Également directeur musical de l'Orchestre philharmonique slovaque, Daniel Raiskin se trouvait à Bratislava, en Slovaquie, en préparation pour un spectacle, lorsque l'invasion russe a commencé, le 24 février.

Sa femme se trouvait à Kharkiv, en Ukraine, aux côtés de sa mère, qui suivait des traitements de chimiothérapie.

Selon Daniel Raiskin, les deux femmes étaient vraiment très proches de l'épicentre des bombardements.

« J'étais vraiment paralysé par la peur et l'impuissance. » — Une citation de Daniel Raiskin, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Winnipeg

Quitter l’Ukraine au plus vite

Avant de comprendre qu’elles doivent quitter le pays, sa femme se rend à l’épicerie pour faire des réserves.

Elle fait la file pendant deux heures avant de pouvoir entrer dans le magasin, raconte Daniel Raiskin.

À ce moment-là, ils se parlent au téléphone, pendant que des explosions de bombes s'entendent à proximité.

Quelques jours plus tard, la femme de Daniel Raiskin et sa mère font leurs valises et quittent leur appartement.

Elles se dirigent vers une gare. Un véhicule passant les amène à destination.

Le trajet pour s'y rendre est une histoire d'horreur , raconte M. Raiskin, les routes sont déjà endommagées par les rails des chars .

Elles réussissent à prendre le train dans une gare bondée.

Pendant le trajet de 40 heures, une douzaine de personnes s'entassent dans des compartiments conçus pour quatre personnes, explique le chef d’orchestre.

Daniel Raiskin et sa femme sont réunis

Elles rejoignent la frontière de la Slovaquie, où Daniel Raiskin les attend.

Des milliers de personnes traversent la frontière à pied.

Daniel Raiskin, sa femme et sa belle-mère marchent quelques kilomètres, jusqu'à leur voiture stationnée dans un champ de pommes de terre.

Ils conduisent jusqu'à une communauté voisine et y passent la nuit avant de se rendre à Bratislava.

Une expérience vraiment très, très dramatique , lance Daniel Raiskin. Mais la joie de les embrasser toutes les deux et les savoir en sécurité à ce moment-là est énorme.

La COVID s’en mêle

La belle-mère de Daniel Raiskin lutte actuellement pour sa vie dans un hôpital de Bratislava après avoir contracté la COVID-19.

C'est une chose d'être en sécurité et de ne plus être menacée par des assauts de l'artillerie et les bombardements, relate Daniel Raiskin. C’est une autre chose de combattre cette maladie vicieuse de COVID-19 qui est toujours parmi nous.

Le cœur brisé

Daniel Raiskin a grandi à Saint-Pétersbourg jusqu’à l'âge de 20 ans, en 1990, pendant la dissolution de l’Union soviétique. Il ressent un lot de colère, de désespoir, de tristesse et de résignation face à cet acte d'agression brutal et insensé.

« Cela me brise vraiment le cœur. » — Une citation de Daniel Raiskin, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Winnipeg