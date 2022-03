Les professeurs de l’Université Sainte-Anne manifestent à Halifax

En Nouvelle-Écosse, des professeurs et bibliothécaires de l’Université Sainte-Anne, en grève depuis le 3 mars, sont sur les piquets de grève vendredi à Halifax pour revendiquer de meilleures conditions de travail.

Une quarantaine de personnes ont fait la route entre Pointe-de-l'Église et Halifax vendredi matin pour manifester. Ils espèrent que le recteur de l’Université, Allister Surette, qui travaille principalement de la région de la capitale, entendra leur message.

Selon l’Association des professeurs, professeures et bibliothécaires de l’Université Sainte-Anne (APPBUSA), la convention collective est expirée depuis 2020. En raison de la pandémie, les négociations avaient été reportées, mais les pourparlers n’ont pas avancé depuis.

Une quarantaine de professeurs ont fait la route entre Pointe-de-l'Église et Halifax pour manifester vendredi. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Les professeurs demandent, entre autres, la réduction du nombre de contrats à court terme, plus de postes permanents et des salaires au même niveau que leurs collègues des autres universités dans la province.

L’Université Sainte-Anne est la seule université francophone en Nouvelle-Écosse. Les membres de l’APPBUSA disent qu’il est injuste qu’ils soient moins bien payés que les professeurs des universités anglophones de la province.

Retour à la table de négociations

Le recteur de l'Université Sainte-Anne, Allister Surette, n'était pas disponible pour une entrevue vendredi.

Toutefois, en après-midi, la direction de l'université a confirmé à Radio-Canada par écrit que l'équipe de négociation de l'Université a invité l'équipe de négociation de l’APPBUSA pour un retour à la table des négociations le lundi 14 mars.

La direction précise qu'elle veut négocier une nouvelle convention collective juste et équitable pour mettre fin à la grève le plus tôt possible.

Plus de détails à venir...