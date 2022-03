Garderies à 10 $ : un établissement privé à Halifax annonce sa fermeture

Une garderie privée à Halifax annonce sa fermeture définitive cet été en grande partie à cause du projet du gouvernement de la Nouvelle-Écosse de transférer ces entreprises dans le secteur sans but lucratif.

La garderie Wedgewood's Little School, située le long du chemin Kearney Lake dans la région de Rockingham, va fermer le 30 juin.

La propriétaire, Sonia Hage-Cameron, explique que son entreprise est à but lucratif et qu’elle ne croit pas que le modèle de financement proposé par le gouvernement peut faire l'affaire pour elle.

La Nouvelle-Écosse et le Canada ont annoncé l’été dernier une entente pour réduire les frais de garde de moitié d’ici la fin de cette année et de les réduire à 10 $ par jour d’ici le 31 mars 2026.

Les propriétaires de garderies à but lucratif ont le choix de les transformer en garderies sans but lucratif, mais en rejetant tout financement gouvernemental, ou de conclure une entente de financement avec la province d’ici le 1er avril.

Ce genre d’entente prévoit cette année une subvention unique pouvant varier de 500 $ à 16 000 $ et des fonds supplémentaires pour équilibrer la baisse de 25 % des frais de garde qui entrera en vigueur le 1er avril.

Des propriétaires de garderies privées ont déjà expliqué qu'ils s'attendent à perdre les investissements faits dans leurs établissements ces dernières années s’ils passent au nouveau modèle d’affaires.

La Nouvelle-Écosse compte 330 garderies agréées, dont 196 sont à but lucratif.

Mme Hage-Cameron affirme que sa garderie a déjà perdu du personnel et des clients lorsque la Nouvelle-Écosse a lancé en 2017 son programme public d’éducation préprimaire pour les enfants de 4 ans. Ce programme a attiré de nombreuses éducatrices qui travaillaient jusque-là dans des garderies.

La garderie Wedgewood's Little School compte 52 places à temps plein, un programme de garde parascolaire et huit employées à temps plein.

Sonia Hage-Cameron dit qu’elle a acheté cette garderie il y a cinq ans, que cette dernière fait partie de la communauté depuis plus de 30 ans et qu’il est dommage de la fermer. Elle ajoute qu’elle n’a pas le choix d’agir autrement.

Des parents à la recherche d’une solution de rechange

Sonia Hage-Cameron affirme que des enfants et des membres de son personnel pourront être gardés ou employés à son autre garderie, à Bedford.

D’autres parents doutent de pouvoir trouver une place pour leurs enfants. C’est le cas de Kaitlin Russell. Sa fille fréquente la garderie Wedgewood's Little School et son fils devait y aller aussi à compter du printemps 2023.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La garderie à but lucratif Wedgewood's Little School à Halifax annonce sa fermeture définitive au 30 juin 2022. Photo : Facebook/Wedgewood's Little School

Mme Russell se démène maintenant pour trouver une autre solution. Elle dit croire que de nombreux parents font de même. Elle s’est inscrite sur la liste d’attente de plusieurs garderies, mais elle souligne qu’il y a peu de services du genre dans son quartier.

Kaitlin Russell dit appuyer le plan du gouvernement d’ajouter 9500 places dans le système des garderies et d'améliorer les conditions de travail des éducatrices, mais elle se demande si ces places seront disponibles à temps pour ses enfants.

Le gouvernement compte ajouter 1500 places dans les garderies sans but lucratif à l’automne, mais il n’a pas encore précisé à quels endroits.

Ce n’est que le début, craint une autre propriétaire

Lisa Beddow, propriétaire des garderies Friends for Life en Nouvelle-Écosse et membre d’un groupe de travail national sur les garderies privées, dit que le gouvernement n’offre rien pour les convertir au secteur sans but lucratif. Elle prédit la fermeture de plusieurs d’elles et une crise majeure dans les services de garde dans la province.

La ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Becky Druhan, affirme qu’il est normal que des garderies ferment durant n’importe quelle année et qu’elle ne croit pas qu’il y en aura plus que d’habitude.

Mme Druhan souligne que les familles ont reçu les renseignements nécessaires pour communiquer avec d’autres garderies pouvant répondre à leurs besoins. Elle ajoute que son ministère poursuit le travail avec le secteur privé en matière d’options de la transition.